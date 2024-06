Arra kell vigyázni, hogy ne vigye el az egyházat egy baloldali-liberális jellegű ideológia – Tornya Erika szerzetesnővér a Mandinernek a meditációról és terápiáról

A katolikus hagyományban talán a legerősebb komponens, mivel szentség, az a szentgyónás, amit felszentelt papnál lehet végezni. Szorosan véve annyi történik, hogy a hívő bűnbánattal megbánja a bűneit, a pap elégtételt szab meg és feloldozza. Ezzel Isten bocsánatát közvetíti, amivel meg is szűntek a bűnei. Viszont tipikus jelenség, a gyónó tudja ugyan, hogy meg lett neki bocsátva, de a lelke mélyén nem dolgozta még föl a saját bűnét, és évekig újra gyónja ugyanazt a dolgot.

Jellemző ez például az abortuszon átesett nőkre, akik meggyónták, feloldozást nyertek, fejben tudják, hogy Isten megbocsátott, de érzelmileg nem tudják feldolgozni a dolgot, és bűnösnek érzik magukat. Ilyenkor vagy az idő gyógyít, vagy pedig pszichoterápia segít feldolgozni a múltat, vagy lelki kísérővel végzett rendszeres munka.

Az is lehetséges ilyen esetekben, hogy nagyobb hangsúlyt kell helyezni a jóvátételre: kérjek bocsánatot, engesztelődjek ki az érintettekkel. Arra is vannak lélektani módszertanok, hogy miként kell ezt csinálni valakivel, akit elsodort mellőlem az élet, vagy neadjisten elhunyt. Kimehetek a sírjához, vagy megkereshetem a családját, elmondhatom neki, letehetem a terhet. Ha engem bántottak meg, akkor is érdemes nyitottnak lenni a kiengesztelődésre. Persze az áldozatok nem tudnak megbocsátani az elkövetőnek, ha az elkövető nem kér bocsánatot. És az elég ritka. Viszont jót tehet lelkileg, ha nem emészt minket a neheztelés, és el tudjuk azt engedni. Ezek nagyon nehéz dolgok, de az a lényeg, hogy a szűken vett gyónás a bűnbánat és a bűnbocsánatnak a helyszíne. A lelki vezetés viszont nem kell pap, sőt még elvileg szerzetes sem, hanem a hitben előttem járó tapasztalt ember, akivel a hitemről tudok beszélgetni. Ugyanakkor a lelki vezetésre is vannak ma már képzések. A terápiát viszont magasan képzett szakembernek kell végeznie.