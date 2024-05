Szentkirályi Alexandra a Városligetből üzent a Gyurcsány-Karácsony-féle összeborulásnak (FOTÓK)

A Fidesz-KDNP és ifjúsági szervezeteik is képviseltették többek között magukat. Tóth Réka Kamilla, a Fidelitas egyik országos alelnöke, a budafok-tétényi szervezet elnöke egy olyan fotót osztott meg közösségi oldalán, melyen Szentkirályi Alexandra főpolgármester-jelölt és több fiatal társaságában látható.

A fotóhoz kísérőszövegként azt írta: „Május elseje lehet ilyen is!

Piknik: pokrócok, jó hangulat, fiatalok, akiket érdekel Budapest jövője.”

Szentkirályi Alexandra a budapestiek ügyeivel akar foglalkozni

Az összejövetelről Szentkirályi Alexandra is beszámolt. Mint írta, „öröm látni, hogy mennyire szeretitek a megújult parkot”.

A Fidesz főpolgármester-jelöltje ugyanakkor azt is megjegyzete posztjában, hogy „ne feledjük, hogy Karácsonyék nem hogy nem segítettek benne, de

minden idegszálukkal küzdöttek, nehogy megvalósulhasson”.

Szentkirályi a helyszínen tartott sajtótájékoztatón kijelentette: a következő napokban és hetekben azon fog dolgozni, hogy minél többet beszéljen Budapest ügyeiről, a fővárost érintő saját terveiről, és a Gyurcsány-Karácsony koalíciót megszüntesse a városházán. „Lehessen végre a budapestiek valódi ügyeivel foglalkozni ahelyett, hogy most Gyurcsány Ferenc ügyei élveznek prioritást. Én erre készülök, erre vállalkozom” – emelte ki.

Arról is beszélt, hogy a Városligetben egy másik rendezvényen újabb bizonyítékát láthatják az emberek annak, hogyan „borul össze a Gyurcsány-Karácsony koalíció”, amire az elmúlt hetekben is volt példa, hiszen közös kampányrendezvényt is tartottak. „Ezek után nem is lepődhetünk meg azon, hogy nem csak a munkanapjaikat, hanem a munkaszüneti napot is együtt töltik a Városligetben” – jegyezte meg

A DK is a ligetben ünnepel

De természetesen nem maradhotott ki a DK sem. Dobrev Klára, a Gyurcsány-párt EP-listájának vezetője arról írt Facebook-oldalán, hogy „tele a nagyrét a Városligetben!

Mi, szociáldemokraták és zöldek így ünnepeljük május 1-jét és azt, hogy 20 éve vagyunk az Unió teljes jogú tagjai!”

A DK sátránál időközben megjelent Bohár Dániel, a Megafon riportere is, aki egy képpel igyekezett megmutatni, hogy milyen a hangulat a legnagyobb baloldali formációnál.

Időközben Karácsony Gergely, regnáló főpolgármester is bejelentkezett a Ligetből.

A DK-val és MSZP-vel közös rendezvényükről készült fotókhoz azt írta kísérőszövegként, hogy „nekünk Európa nem csupán a demokráciát, a szabadságot és a jogállamiságot jelenti, hanem a béreket is”.

„Megbecsüljük a Budapest-család dolgozóit, mert ebben a városban mindenkinek jár a megbecsülés” – jelentette ki Karácsony, akit még a munkásságáról szóló kötetekkel is lencsevégre kaptak.