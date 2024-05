Magyar Péter úr, hát nem úgy volt, hogy nem készül az EP-be, pusztán szimbolikus az első helye a TISZA Párt listáján? A rajongóinak szólt már?

Jó, mondott már olyat, hogy ő bizony a piacról fog megélni, aztán azóta is munka nélkül tengődik a nemzet megmentőjének szerepében, talányos finanszírozási háttérrel. Szó volt arról is, biztosan nem téved a politika területére, aztán most már mi az hogy, nagyon is! Emlegette, hogy mindent a volt felesége és a családja védelmében tett, illetve tesz, azóta maga kotyogta ki, hogy a saját fia sem szavazna rá,

Varga Judit családon belüli bántalmazásokról beszámoló, megrázó interjúját pedig egyenesen Rogán Antal művének titulálja.

Bár pár hete befenyegette a minisztereket, ne merjék zavarni a gyűléseiről adott Facebook-közvetítéseket, azóta is rongyosra élőzi a közösségi médiát, kommentel bárhova bármit, s még a választásokra is képes volt az utolsó pillanatban becsekkolni. Ez aztán a hatalmi akadályoztatás!

Aztán itt van nekünk ez a fránya EP-lista! Ha valaki lépésről lépésre újra akarja építeni az országot, ahogy azt hirdeti, aligha teheti egyedül. Csapat kell hozzá. Márpedig a jelek szerint