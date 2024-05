Igazán zsebbe nyúlós mutatvány idén fesztiválozni

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

Ha nyár, akkor fesztiválszezon, lassan kezdődnek a legnagyobb hazai fesztiválok, azonban nem érdemes üres zsebbel nekivágni, mert már a belépők is a korábbinál drágábbak lesznek az idén. Bár sosem volt olcsó dolog fesztiválokon szórakozni, az idei év az idei még fájdalmasabb lesz, mint eddig.

Programból legalább nem lesz hiány

Nem fog unatkozni nyáron az, aki imád fesztiválokra járni, már júniusban megkezdődik a szezon, ugyanis június 26-29 között lesz az orfűi Fishing on Orfű, ahol a Quimby-n, a Belgán, a 30Y-on kívül még többek között fellép Pogány Induló és a Kiscsillag is. Nem telik el egy teljes hét és jön az egyik legnépszerűbb elektronikus zenei fesztivál, a Zamárdiban megtartott Balaton Sound, ahol a legnagyobb fellépők között lesz Borgore, John Newman, a Lost Frequencies, Marshmello, Nervo, a Purple Disco Machine, Timmy Trumpet és Paul Kalkbrenner is. A rákövetkező héten jön a Velencei-tónál megtartott EFOTT, amely a promó anyagok szerint az ország legnagyobb hallgatói bulija.

Az egyetemisták által kedvelt ifjú tehetségek is nagyszínpadi lehetőséget kapnak, a napközbeni programok pedig az egyetemi élethez adnak hasznos tanácsokat”

– írták. Ide leginkább hazai zenészeket és zenekarokat hívnak, lesz többek között Korda György és Balázs Klári koncert, fellép Majka, a Punnany Massif, a Wellhello és Azahriah is.

Július végén tartják a debreceni Campus Fesztivált, amely Magyarország egyik legnagyobb könnyűzenei és kulturális eseménye, amit a szokásos szerda-szombat intervallumban rendeznek meg július 24-28.között. Itt is fellép Azahriah és Majka is, viszont lesz mellette Tankcsapda és Rúzsa Magdi koncert is, a két legnagyobb külföldi fellépő pedig Dimitri Vegas & Like Mike, valamint a brit-albán Rita Ora lesz.

Mint minden évben, a legnagyobb fesztivál az idén a 30 éves Sziget Fesztivál lesz, amelyre idén is sokszázezer hazai és külföldi fesztiválozót várnak a szervezők. Bár még nem teljes a lista, a legnagyobb fellépők között lesz Fred again, Martin Garrix, Rita Ora, Stormzy, Bebe Rexha és a DubVision is. A nyárzáró feszt nem lesz más, mint a megszokott Strand Fesztivál Zamárdiban augusztus 22-24 között, itt is több olyan hazai fellépő is koncertet ad, mint a korábbi fesztiválokon, így hallható lesz Majka, Azahriah és a Wellhello is.

Sok program, magas ár

Mint fentebb is jeleztük, fesztiválra járni igencsak zsebbenyúlós műfaj. A legdrágább idén is természetesen a Sziget lesz, ami mérete és népszerűsége miatt valamelyest érthető. A Szigeten a napijegy idén 32.900, a VIP 67.900 forint, a teljes hat napra szóló bérlet 132.900 forintba kóstál. Süli András, a Campus Fesztivál programigazgatója a Mandinernek elárulta, az átlagos áremelkedés mértéke idén kisebb, mint 2022 és 2023 között. Úgy fogalmazott, hogy a fesztiválok nagy része már a tavalyi árainál végrehajtotta azt a nagyobb, adott esetben kiugró árkorrekciót, amelyre az infláció miatt szükség volt.

Egységes mértékről nem beszélhetünk, hiszen minden fesztivál üzletpolitikája eltérő. Mi a Campus Fesztiválnál idén nagyságrendileg és átlagosan 10-12 százalékkal kérünk többet a jegyekért, mint tavaly”

– tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy várható-e látogatószám-csökkenés a tavalyi számokhoz képest, Süli András azt mondta, ebben az időszakban ezt még nagyon nehéz jósolni, hiszen a különböző fesztiváloknak a jegyértékesítési dinamikája sem azonos, vannak szereplők, ahol nagyon jelentős, sőt akár kizárólagos szerepe van az elővételnek, más fesztiválok esetében sokkal erősebb az utolsó napokban megfigyelhető, illetve az úgynevezett impulzusvásárlás.

A mi esetünkben jelenleg szerencsére nem látszik érdemi visszaesés, így bízunk benne, hogy látogatószám-csökkenés nélkül tudjuk zárni a 2024. évet”

– mondta a Campus Fesztivál programigazgatója a Mandinernek.

Nem lett olcsóbb megcsinálni a fesztivált sem

Süli András szerint az idén is érezni az infláció hatásait, azonban a szakma úgy látja, hogy a költségnövekedés kisebb arányú lesz, mint tavaly volt. Mint fogalmazott, a jegyárak emelkedésének megfelelően, tehát 10-12 százalékban számítanak a költségek növekedésére.

Az elmúlt időszakban jelentős mértékben drágult a munkaerő, ezt mindenképpen be kell kalkulálni a költségek tervezésekor”

– fogalmazott a Campus Fesztivál programigazgatója.

Ezek mellett természetesen a fellépőknek járó gázsi is emelkedett, ugyanaz a zenész már nem fog a tavalyi áron fellépni. Nagyjából az előadók is ebben a 10-12 százalékos ársávban emelték díjukat, azonban Süli András hozzátette, a fellépők esetében sok más tényező is befolyásolja a tiszteletdíjat, hiszen egy-egy produkció hirtelen népszerűség-növekedése, esetleg csökkenése is szignifikáns hatással lehet a megállapodásra. „Az jól látható, hogy a produkciók idén elsősorban a tényleges költségeik növekedését hárítják át a megrendelőkre, ez pedig elsősorban a fellépések megvalósításához szükséges élőmunka, azaz a produkciókkal együtt dolgozó stáb munkaerő-költségét, valamint a logisztikai költségeket takarja” – mondta a szakértő.

A Campus programigazgatója kijelentette, az előzetes szakmai beszélgetések alapján idén a legtöbb fesztiválszervező azt tűzte ki célul, hogy megtartsák a korábbi nézőszámot. Mint mondta, ettől függetlenül természetesen lehetnek kiugró eredmények és sikertörténetek, de jelenleg nehéz elképzelni, hogy ez az év a rekordok éve legyen a hazai fesztiválszíntéren.

Véleményem szerint a mai hazai fesztiválpiac kellőképpen rétegzett és a közönség legkülönbözőbb ízlésű és igényű tagjai egyaránt megtalálják a nekik igazán élményt jelentő rendezvényt”

– mondta Süli András a Mandinernek.