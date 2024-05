Fotó: MTI/Illyés Tibor

„HVG: Ősszel, az országjárása elején nagyon büszkén újságolta, hogy évek munkájának eredményeként 250 ember elment a zalai fórumára. Irigykedik, amikor a Magyar Péterre kíváncsi vidéki tömeget látja?

Donáth Anna: Belőlem pozitív érzéseket vált ki, amikor azt látom, hogy az emberek megmozdulnak a változás reményében. Mert ha elkezdődik a rendszer lebontása, abban nekünk is részünk van. A Momentum megjelenésekor a mi országjárásunkon is nagyon sokan voltak. De az újdonság varázsa nem keverendő össze a szisztematikus építkezéssel. Először kimenni általában könnyebb, mint jelen lenni, és helyben politizálni. Az elmúlt napok a Tisza Párt számára is megmutatták, hogy milyen nehéz megyei listákat, polgármesterjelölteket állítani.”