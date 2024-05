Hát itt meg hova folyik a közpénz? Előkerül Cseh Katalin, de még Horn Gyula neve is

Az egyébként eredetileg jó elképzelésnek tűnő, közpénzeket is felemésztő Margit-negyed programban már bebizonyosodott – bármennyire is furcsának hat ezt lejegyezni –, hogy egy városrész-rehabilitációnak is lehet politikai színe.

Forrás: Facebook

Mert mint arról a Mandiner.hu több alkalommal beszámolt, a Margit körút környékének megújítását, fenntarthatóbbá tételét célzó projekt a baloldali városvezetésnek, Őrsi Gergelynek (MSZP) és Berg Dánielnek (Momentum) köszönhetően kormánykritikus civileknek, a Tilos Rádió Budapest korábbi munkatársának, a Greenpeace Magyarország Egyesületnek, illetve a Soros György alapítványa által támogatott Habitat for Humanity Magyarország Alapítványnak biztosított lehetőséget, kedvezményeket.