Az állítólagos jobboldali politikusért, Magyar Péterért kapkod lassan a teljes baloldal

(Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila)

Eddig úgy tűnhetett, hogy Magyar Péter a jobboldalon áll – bár erre is érkezett már komoly cáfolat –, és onnan kíván a Fidesz ellenzékévé válni, de az utóbbi hetekben radikálisan változott a felállás. Már korábbi elemzések is rámutattak, hogy Varga Judit exférje leginkább a baloldalról szipkázza el a szavazókat, most azonban úgy tűnik, a helyzetet felismerve maga az ellenzék is szívesen a keblére ölelné az országjárása során nagyokat mondó, vagy éppen mások nevével viccelődő újdonsült politikust.