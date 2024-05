Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

„»Szerintem a legdemokratikusabb döntés ma Magyarországon az Orbán-rendszer ellen küzdeni. Antidemokratikus és demokráciaellenes az, aki Orbán rendszerét erősíti«, vallja az EP-választáson listavezetőként részt vevő politikusasszony a már hivatkozott interjú szerint.

Vagyis ő hivatott meghatározni a demokrácia fogalmát, ami annyit tesz, hogy valaki nemorbán. Ebbe mindenki beletartozhat, még az ördög is; hányszor hivatkoztak arra, hogy az ördöggel is összefognak a Fidesz megbuktatására, ami paradoxon, hiszen az ördög maga a Gonosz, a legrosszabb dolog, ha tehát valaki – ez esetben a Fidesz – rosszabb az ördögnél, akkor ő maga az ördög, vagyis vele is össze lehet fogni saját maga ellen…

A demokrácia felfogásukba az is belefért, hogy feles törvénnyel változtassanak kétharmados törvényeken. Az sem számít, hogy ki mit tett korábban, mit mond, mit tenne később. Ha nemorbán, akkor garancia a demokratikusságra, ellenben, ha bármilyen kérdésben egy platformra kerül Orbánnal, akkor menten antidemokratikus lesz, csakúgy, mint a Fidesz mögött álló többség, noha a demokrácia lényege a többség uralma, vagyis – megint logikai bukfenc – éppen az a nem demokrata, aki demokrata.

Az a gyanús, aki nem gyanús. Megmondta már Virág elvtárs is A tanúban.”