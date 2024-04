Ötven éve hunyt el Szécsi Pál, akinek halálhírét elhallgatta a Kádár-rendszer

Nyitókép: Szécsi Pál egy 1968-as felvételen. Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

Napra pontosan 50 éve, 1974. április 30-án a sokadik öngyilkossági kísérletébe belehalt Szécsi Pál. A kommunista rezsim – nem meglepő – az ország egyik legnépszerűbb előadójának halálhírét is elhallgatta, pontosabban már négy napja halott volt az énekes, amikor a pártházból jött utasítás szerint május 4-én, a rövid hírek között eldugva megjelenhetett Szécsi tragédiája.

Azt is utasításba adták, hogy nekrológok ne szülessenek, elég, ha csak a halálhír jelenik meg. A május 4-én utcára került Népszabadság például a 8. oldalon hozta Szécsi Pál halálhírét és a szöveg a többi lapban is ugyanaz volt. Tömör, érzelemmentes:

„Szécsi Pál táncdalénekes 30 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt.”

Nem azért bántak így Szécsivel, mert a rendszer ellensége lett volna, ez volt az eljárás akkor, ha olyan történt, amely kellemetlen volt a rendszer számára. Az pedig elég kellemetlen volt, hogy a százezrek kedvence eldobta magától az életet.

Persze mire május 4-én megjelent Szécsi halálhíre, addigra már a fél ország tudott róla. Jellemző módon Szécsi temetésének időpontját is elrejtve, a rövid hírek között hozták a lapok, ehhez képest a szomorú rajongók megszállták a Farkasréti temetőt. Az emberek szó szerint egymást taposva próbáltak a búcsúszertartás közelébe jutni.

Szécsi Pál halálhíre a Népszabadság 8. oldalán, a rövid hírek között, négy nappal a tragédia után...

Fotó: Arcanum/Népszabadság

Persze nem volt előzmények nélküli a tragédia. Ha valaki nem volt bennfentes, a sorok között olvasva akkor is érezhette, valami nem stimmel. Általában a „betegség miatt” fordulattal élve számoltak be az újságok arról, hogy elmaradnak Szécsi fellépései. Olyan is megesett 1973 decemberében, hogy egyszerűen nem ment el a Szocialista Brigádok ajándékműsorára az Ikarus Művelődési Házba, helyette így az utolsó pillanatban Harsányi Gábor ugrott be.

A 78 éves kiváló színész, Harsányi Gábor erre a beugrásra nem emlékezett, arra viszont igen, hogy a hetvenes évek elején heteken át együtt töltötte a nyarat Szécsi Pállal, aki akkor a siófoki Éden bárban lépett fel, ő pedig ott forgatott filmet.

„Szegény Dégi Pistával, aki egy kiváló színész volt, minden este bementünk Palihoz az Édenbe.

Egy jóravaló, kedves ember volt, aki nagyon tudott élni.

Hallgattuk a Karolinát, majd a fellépése után sokat beszélgettünk. Nagyon sajnáltam, sajnálom azt, ami vele történt, többet érdemelt volna” – mondta Harsányi Gábor a Mandinernek. 1974 februárjában Szécsi a Kamara Varieté-ben lépett volna fel, de az az előadás is elmaradt, Payer András lépett a helyére. Aztán elérkezett a végzetes április…