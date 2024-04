„Nyugodj békében, Édes kicsi Angyalkánk!” – így búcsúzik édesanyja a szívbeteg debreceni lánytól

Nyitókép: Facebook

„Nyugodj békében, Édes kicsi Angyalkánk!” – ezekkel a sorokkal búcsúzott Csire Zsuzsi édesanyja, Tóthmartinez Beatrix a közösségi oldalán lányától, aki hosszú küzdelem után a napokban elhunyt. Mindössze 21 éves volt.

A haon.hu ismertette, hogy Zsuzsi bár egészségesen született, tízéves korában egy vírusos eredetű fertőzés súlyos, gyógyíthatatlan szívizombetegséget okozott nála.

Két szívátültetésen is átesett, azonban az utóbbi időben egyre romlott az állapota.

Nem tudott mindent kipipálni a bakancslistáján

A fiatal lány bakancslistát írt azokról a dolgokról, amiket mindenképp szeretett volna kipróbálni az életében. Sajnos azonban ezen nem tudott mindent kipipálni, szervezete nemrég feladta a küzdelmet.

Rövid élete utolsó időszakát igyekezett mosollyal és vidámsággal megtölteni, azt szerette volna, hogy így emlékezzenek rá”

– írta a gyászoló édesanya.

A szívbemarkoló bejegyzést alább olvashatja:

„Vigyázz ránk föntről!”

Zsuzsi távozásáról a tűzoltók is megemlékeztek, hiszen a fiatal lány szeretett volna önkéntes tűzoltóként csatlakozni a kötelékükhöz.

„Zsuzsi! Örülünk, hogy kísérőid lehettünk!

Vigyázz ránk föntről!”

– írták.

A Katasztrófavédelem közösségi oldalán még január végén számolt be arról, hogy a debreceni tűzoltók ha csak kis részben is, de igyekeztek ezt az álmát teljeíteni. Képzést tartottak Zsuzsinak, hogy egy éles bevetés során is helyt tudjon állni.

A lánglovagok így búcsúztak: