Nagy Ervinnek '56-os hangulata van, és nem derogál neki, hogy Magyar Péter sofőrje legyen

Nyitókép: Nagy Ervin. Fotó: Youtube/képernyőfotó

Az ATV-n futó Egyenes Beszéd, ott is Rónai Egon műsorvezető vendége volt Nagy Ervin színész, aki látványosan Magyar Péter mellé állt, miután állítása szerint Varga Judit volt férje egy közvetítőn keresztül megkereste. Ugyanakkor már korábban elkezdett lelkesedni az új pártalapító iránt, mivel látta a Partizán-interjút, s érezte, ugrani kell. Itt a pillanat.

Nagy Ervin a beszélgetés során ismét hitet tett Magyar mellett, s kiderült, még az sem derogál számára, ha éppen sofőrként kell funkcionálnia Magyar mellett.

Nagy szerint Magyar ugyanis az az ember, akivel értékközösséget tud vállalni.

Feleségé, Borbély Alexandra színművészt is forradalmi hév kapta el.

A műsorvezető kérdésére, hogy „ez téged most repít?”, Nagy Ervin a következőt válaszolta: „'56 hangulatom van.” Később kitért arra is, szerinte „lehet itt egy mini Svájcot építeni”, meg arra is, hogy „egy irányba tud húzni ez a hajó”. Úgy fogalmazott, aki kimegy egy Magyar-féle tüntetésre, az érzi generációtól függetlenül, hogy itt az a lehetőség van a levegőben, hogy olyan új országot építsünk, amiben magyar ember magyar embernek nem farkasa

Rónai Egon azt is megkérdezte, látta e Varga Judit nyilatkozatát, amelyben hosszan ecsetelte Magyar erőszakosságát. Nagy Ervin nagyjából annyit mondott:

K