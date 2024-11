Leszögezte Orbán Viktor: 2025-ben olyan dolgok történnek majd Magyarországon, amik eddig még sose (VIDEÓ)

A havi 150.000 forint lakhatási támogatásról is beszélt a miniszterelnök: valahogy a magánszektort kellett abba a helyzetbe hozni, hogy a fiatal munkavállalóinak tudjon támogatást adni. A munkaadó havonta 150 ezer forintig 35 év alatt kedvezményesen adhat lakástámogatást, ami a bérleti díjra és törlesztőrészletre is felhasználható majd.

Emellett a kisvállalatokat segítő programot is indít a kormány a Demján-program keretében, „ilyen még soha nem volt” a miniszterelnök szerint. Beszélt továbbá a munkáshitelről is, ami „érzelmileg is közel áll a kormány legtöbb tagjához”, hiszen nemcsak a diákokat, hanem a fiatal dolgozókat is támogatni kell.

A jövő évi költségvetés megvalósíthatósága összefügg a békével. „Szélcsendben vagyunk” – szögezte le Trump béke-esélyeit. „Most várjuk a békét”, mert Trump majd csak január végén kerül hivatalba. Általában nem túl izgalmas kérdés, hogy mi történik a választás és az új elnök beiktatása között, de mivel most háborúpárti a jelenlegi vezetés, így most nagyon figyelni kell. Az még kérdés, hogy „az amerikaiak tudomásul veszik-e a döntést, hogy a békepárti elnök győzött”.

A kampány véget ért, a „békepárti harcostárs” nyert, és most azon kell dolgozni Brüsszelben, hogy ott is a béke győzzön.

Csütörtök folyamán futótűzként terjedt el a magyar nyilvánosságban egy kimutatás, ami szerint az EU gazdasága mindössze 15%-kal bővült, míg az amerikai 64%-kal 2013 és 2024 között.

Orbán Viktor az Unió és az Egyesült Államok gazdasági növekedésének különbségéről megjegyezte, hogy Európában születtek rossz döntések, emiatt nem tartunk ott, ahol az amerikaiak. Komoly önvizsgálatot kéne tartania az európai vezetőknek, a nálunk gazdagabb európai országok lakosai is gazdaságilag szörnyű dolgokról számolnak be. Viszont, nincs idő. Ha Európa nem vált stratégiát, 2-3 év alatt meghal – idézte Orbán Viktor Emmanuel Macron elnököt. Szerinte a következő fél évben át kell vinni döntéseket, különben „kalap-kabát, keresztet vethetünk.”