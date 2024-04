Nagy Attila Tibor: A Momentum „túlságosan jól” reagál Magyar Péterre, gyakorlatilag „színpadot ácsol neki” (VIDEÓ)

Nyitókép:MTI/Illyés Tibor

Az ígéretekről és az esélyekről az ATV Voks 24 című műsorában Rónai Egon Nagy Attila Tibort kérdezte. A politikai elemző elmondta, a programkihirdetések eddig sokat újat nem hoztak, talán csak Vitézy Dávidot tudná kiemelni, „aki újszerű abban, hogy ilyen sok részletet tud mondani, ellentétben az alapvetően gyurcsányozó Szentkirályi Alexandrával és a korábbi eredményeire és a kormányzati megszorításokra hivatkozó Karácsony Gergellyel”.

A műsorvezető közbevetésére, miszerint a budapesti főpolgármester-jelölt 101 pontja többségében a kormánytól, annak támogatásától függő dolgokat tartalmaz, Nagy Attila Tibor elismerte, valóban,

Vitézy Dávid csak általános ígéreteket tud tenni,

például azt, hogy jobb kapcsolatba kerül majd a kormánnyal, mint Karácsony. Ami a politológus szerint kétséges a tekintetben, hogy „a Fidesz által támogatott Tarlós Istvánnak is mennyit kellett küzdenie a pénzekért”, így Vitézy, akit hivatalosan nem támogat a Fidesz, hogyan tud majd sikeresebb lenni Tarlósnál.

„Vitézy–Karácsony-, illetve Vitézy–Tarlós-csörtét láthatunk, Tarlós István és Karácsony Gergely ugyanis néha hasonló alapon támadja az új belépőt, mondván, Vitézy nem is volt olyan jó BKK-vezérigazgató” – szögezte le az elemző.

Rónai Egon azon kérdésére, hogy a kampánynyitók reagáltak-e Magyar Péter megjelenésére, Nagy Attila Tibor úgy válaszolt, hogy leginkább a Momentum, de az nagyon határozottan.

„A Momentum igen, talán túlságosan is jól. Ők egy ideje amúgy is ingyenreklámot csinálnak Magyar Péternek, kezdve a hangfelvétel eljuttatásáról az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek – színpadot ácsoltak neki. Donáth Anna ugyan most megpróbálta valamennyire kétségbe vonni a Magyar Péter-jelenség hitelességét, ám a kampánynyitó Facebook-hangosítás finoman szólva jobb is lehetett volna; egy országgyűlési csoporttal bíró pártnak el kéne jutnia arra a szintre, hogy legalább a hangosítása legyen rendben, ha már ilyen ellenfelet kaptak, mint Magyar Péter, aki meg akarja gyilkolni a Momentumot, legalábbis annak az Európai Parlamentbe való bejutási esélyeit. A kutatásokból ugyanis kiderül, hogy éppen a Momentum-szavazók nagy része van átvándorlóban Magyar Péterhez; ennek kivédéséről nem sokat lehetett hallani Donáth Annától.”

Hogy miért pont leginkább a Momentum-szimpatizánsok reagáltak így Magyar felbukkanására, annak a politológus szerint több oka van. A Momentum annak idején azzal kezdte, hogy „mindenki menjen a fenébe”, az egész politikai elit a Fidesztől az addigi ellenzéki pártokig, majd mi jobban fogjuk csinálni. Majd mégis összefogtak a lenézett, lesajnált ellenzékkel

– ebben az indulásban gyökerezik a hitelességi deficitjük.

Most pedig, amikor Donáth Anna kritizálja azt a Gyurcsány Ferencet, akivel megállapodott önkormányzati szinten, szintén nem a Momentum hitelességét bizonyítja.

A Fidesz manifesztumáról is szó esett, ami – véli Nagy Attila Tibor – nem tartalmaz semmi különösen újat, ahogy Orbán Viktor beszéde sem, viszont abból a szempontból érdekes, hogy a miniszterelnök retorikájában visszatér a2022-es kampányhoz, egész pontosan „a háború emlegetéséhez”.

„Az ukrán–orosz háború utáni érdeklődés nyilván sokat lanyhult, de ha tényleg kirobban Izrael és Irán között a háború, az is segítheti a Fidesz céljait, mert akkor lehet mondani, hogy emberek, látjátok, milyen veszélyes a világ, én viszont a béke pártján vagyok. Ráadásul Orbán Viktor már nem először emlegeti a világháború veszélyét is, aminek a nemzetközi politikai feszültségeket, a közel-keleti helyzetet nézve sajnos igazságmagja is van.”

Az elemző úgy hiszi,

a Fidesz első helyezése a mostani EP-választásokon is borítékolható,

a kérdés az, hogy negyven százalék felett lesznek-e. Közben a felmérésekből az látszik, hogy Magyar Péter nemcsak a Momentum-szavazókat, de a bizonytalanok egy részét is elviszi.

„És az is kitűnik az adatokból, hogy a DK szintén gondban van. A párt már Magyar Péter megjelenése előtt megrekedt a növekedésben, és nagyjából ott tart, mint a 2019-es EP-választáson: 15-16 százalék lehet a támogatottsága a biztos pártválasztók körében, ez Magyar miatt lejjebb mehet. Nem véletlenül fogtak össze az MSZP-vel meg a Párbeszéddel, mert ha hárman együtt szereznek 16-17 százalékot, talán kevésbé lesz kínos mindannyiuk számára.”