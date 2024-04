De a rendkívül elcsépelt állandó politikai elemzésnél is sokkal elkeserítőbb, amikor valóban városvezetőként próbál válaszolni a kérdésekre. Amikor az öt éve a parkolási maffia ellen kampányt csináló főpolgármester arra a kérdésre, hogy mennyivel csökkent az elmúlt öt évben a rendszerből kifolyó pénz azt a választ adja, hogy »adatok híján csak megérzései vannak«. Hogy rezzenéstelen arccal mondja, hogy öt év után pont most a kampányban elérték, hogy ne autók parkoljanak a Városháza parkban, hanem ideiglenesen megnyissák. Miközben itt már tartottunk a győzelme után két héttel is.

Sokáig folytathatnám a sort, de szerencsére az atlétikai világbajnoksággal kapcsolatban előbukik a valódi problémája Karácsony Gergelynek: elmondja, hogy ha miniszterelnök lett volna, akkor nem lett volna VB, így főpolgármesterként csak megegyezni tudott a kormánnyal. Neki ez már csupán vigaszág, és ettől persze frusztrált. És végül iderakom a kedvenc idézetemet, amitől joggal nyílik ki a bicska minden ellenzéki szavazó zsebében:

»2018-ban és 2022-ben is miniszterelnök-jelölt volt, 2026-ban is az lesz?

Nem.

Négy éve nekem azt mondta, hogy '22-ben sem lesz az.

A nap végén nem is lettem…«”