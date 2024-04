Itt az előzetese a magyar honvédség bevonásával készült S. E. R. E. G. című sorozatnak (VIDEÓ)

Nyitókép: Youtube

A sorozat címe egy mozaikszó, amely a Szolgálat, Erény, Rend, Erkölcs és Gondviselés szavakból áll össze (S.E.R.E.G.) és már az első hangulatkeltő képkockákból is kirajzolódnak ezek a tulajdonságok.

A történet egy iraki háborús misszióban kudarcot valló katonáról, Győrbíró Zsolt alezredesről szól, akit Csórics Balázs alakít.

Győrbírónak egyetemista fiával való rossz kapcsolata is megnehezíti az életét és számot kell vetnie a bajtársiasság fogalmával is, miközben újra bevetésre készül csapatával. A férfiak mellett természetesen megjelennek a nők és a bonyolult szerelmi szálak is.

Az előzetest itt tudja megtekinteni:

