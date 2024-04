„Hann úr odatartozik, ő egy hithű baloldali, liberális ember” – Kálomista Gábor a Mandinernek

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

Korábban, ahogyan azt már a Mandiner is megírta, Kálomista Gábor, Elk*rtuk című filmje kapcsán perelte be Hann Endre, a Medián közvélemény-kutató cég igazgatója a Megafilm Kft-t, méghozzá a jó hírnévhez való személyiségi jogának megsértése miatt. Tette ezt arra hivatkozva, hogy a film főszereplőjét is Endrének hívják, aki nem mellesleg egy közvélemény-kutató cég vezetője.