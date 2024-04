Háború, migránsok, gender – Nagy Ervin lassan ezekről is énekelhetne nekünk valami szépet

(Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner)

A publicisztika egyik fontos ismérve, hogy a szerző igyekszik ráérezni a fontos, aktuális, érdekes témákra. A Partizánban elhangzott interjú után a rovatvezető megkérdezte, nem írnék-e a „Magyar Péter-jelenségről”, de mondtam, hogy szerintem nem ér meg egy bővített mondatot, két nap múlva az egészre senki sem fog emlékezni, egyébként is írtak már róla mások bőven eleget.

Régen tévedtem ekkorát.

Azzal szoktam magamat áltatni, hogy a politikát figyelve ritkán okoz számomra döbbenetet valamilyen esemény, és tulajdonképpen a Szovjetunió összeomlásán és a Jobbik száznyolcvan fokos fordulatán (na jó, még talán a Leicester City angol bajnoki címén) kívül általában nem kellett meglepődnöm.

Magyar Péter tündöklése azonban még mindig kicsit a szürreális kategóriába tartozik, miközben a Szovjetunió bukására és a Jobbik pálfordulására azért vannak elméleteim és magyarázataim.

Rejtélyes hősünk csaknem a teljes ismeretlenségből robbant be a köztudatba.

Legyünk őszinték, Orbán és Áder feleségén kívül egyetlen politikus házastársának nevét sem ismertük,

őket is azért, mert saját jogon is közszereplővé váltak. Jellemző, hogy az ominózus 2020-as Képmás-interjút már a megjelenésekor elolvastam, mivel akkoriban magam is írtam a magazinba, de az igazságügyi miniszter párja olyannyira nem hagyott bennem mély nyomot, hogy elfelejtettem még a nevét is.

Az átlagember persze akár tudhatott is a létezéséről, már csak a bulvárhíreknek köszönhetően is, amelyek beszámoltak a válásukról, de volt a dologban valami roppant életidegen.

Varga Juditért a (férfi)ismerőseim szinte egy emberként rajongtak;

emlékszem olyan összejövetelre, ahol a nyolcvanas idős úrtól a gimnazista fiúig konszenzus született a miniszter asszony vitathatatlan vonzerejéről. Úgy képzeltük, a férje reggelente hálaimát rebeg a kapcsolatukért, és külön azért, hogy nem Vadai Ágnes vagy Szabó Tímea mellett kell felébrednie.

Ehhez képest sokkolt a felismerés, milyen volt valójában a házasságuk, ám ha ennek nem volnának kihatásai korunk közéletére, el is intézhetnénk azzal, hogy Marilyn Monroe is boldogtalan volt a szerelemben, Audrey Hepburnt pedig megcsalta a férje. (Külön izgalmas kérdés, vajon kivel csalják meg Audrey Hepburnt?)

A valóság azonban mára a Palvin Barbi-s színes érdekességek közül a magyar politika homlokterébe emelte ezt a fura figurát,

akiről azt képzelnénk, hogy az ellenzékieknek eleve gyanús és ellenszenves mint az Orbán-kormány farvizén evickélő fideszes hátterű NER-lovag, a kormánypártiak pedig szimplán tenyérbemászó árulónak tartják. Ehelyett tízezreket mozgat meg, ami vitathatatlan tény, és lássuk be, ez nagyon keveseknek sikerült az elmúlt évtizedekben;

itt ülők a klaviatúra fölött, és próbálom megérteni az okát.

Kétségtelenül van egy jelentős, elégedetlen tömeg, akiket a hiteltelen ellenzéki pártok nem bírnak megszólítani. Az legalább örvendetes, hogy még a legvadabb O1G-zők is tisztes távolból és csak bottal piszkálják meg a dollárköldökzsinóron lógó, magában életképtelen, idegen gondolatok és érdekek szószólóiként fellépő középszerű vagy még gyatrább társaságot, amelynek a bázisa nagyon behatárolt:

a régi komcsik már kihaltak, az ő utódaik, a velük szövetséges globalista liberálisok és az örök hazaárulók egyvelege pedig nem képes többséget szerezni.

Magyar Péterre viszont sokan rácuppantak, mert belefáradva a tizennégy éve változatlan színű kormányzásba, most éppen benne ismerik fel a várt messiást. Meggyőződésem, hogy Magyar erre alkalmatlan, de ha elég sokan próbálkoznak, előbb-utóbb előkerülhet egy tehetséges alak. (Szerintem ha Vona Gábor nem olyan türelmetlen, és nem fordít hátat egy kapkodó néppártosodással az elveinek és a bázisának, mostanra az akkor húsz százalékos mozgalma reális kihívóvá hízhatott volna.)

Ha valaki átaludta az elmúlt heteket, némi megütközéssel olvashatja az index.hu-n az ismert elemző véleményét: „Karácsony Gergely óvatos, mert jól tudja, az önkormányzati választáson Magyar Péter szavazóira is szüksége lehet”;

Magyar Péternek már szavazói vannak? A budapesti főpolgármester már kalkulál velük, figyel rájuk?

Két hónapja azt se tudtuk, hogy létezik, ma meg már számolunk a szavazóival? És mit tett közben? Lejátszott egy felvételt, amit a feleségéről rögzített titokban? Ez a csodafegyver?

Ezentúl minden bántalmazó előtt megnyílik az út a politika csúcsaira, illetve ha valaki akarja vinni valamire, elkezdheti verni a feleségét?

Mindenesetre a hatalomtechnikai kérdéseken egyelőre még nem tudtunk túllépni. Azt már számolgatjuk, kitől vesz el ez százalékokat (olvastam olyan előrejelzést, hogy Magyar Péter miatt esetleg a Momentum nem is küldhet képviselőt az EP-be; ha ez igaz, azt mondom: Hajrá, Peti!), kivel köthet koalíciót, egyáltalán lesz-e pártja, lesznek-e káderei, mert egy ország kormányzásához (hacsak nem egy jól megalapozott felvilágosult abszolutizmust képzelünk magunk elé) kellenek országgyűlési- és önkormányzati képviselők, a gazdasági és kulturális szféra alakjai, pénzügyi szakértők, a külügyben jártasak.

Majd castingokon összetoborozza a csipet csapatot, amelyik Magyarországot az ő uralma alatt vezetni fogja?

És igazából van az a bizonyos három téma, amit Orbán Viktor rendszeresen emleget (persze lehet bírálni a miniszterelnököt, de tény, hogy elég jó a problémaérzéke, és általában rímel a magyar társadaloméra): háború, gender, migránsok.

Vagyis biztonság, család, életmód.

Azért ezekről is kéne énekelnie Nagy Ervinnek egy nótát.