„Ez itt egy durva figyelmetlenségnek tűnik” – Dr. Herpy az 1-es villamos csütörtöki ámokfutásáról

Megkerestük Dr. Herpy Miklós ügyvédet videóval kapcsolatban, aki röviden az alábbiakat mondta az esetről: „Ha nem történt belőle semmilyen baleset, akkor ez egy szabálysértés.” Majd úgy folytatta: „A szabálysértésnek lehet rendőrségi vonzata, tehát szabálysértési következménye meg lehet munkáltatói következménye, amikor a munkáltató fellép a szabálysértővel szemben.”

Magáról a villamos érkezéséről a felvételek alapján ezt mondta: „Feltételezem, hogy a villamosvezető rosszul mérte fel a körülményeket. Ugye nagyjából hátulról világít a nap, valószínűleg az ő lámpájába bele süthetett a nap, és emiatt nem érzékelte.”

Ez teljesen nyilvánvaló, ők (az autósok -a szerk.) zöldet kaptak”

– mondta.

Azzal kapcsolatban is megkérdeztük, hogy mennyire mentesítheti a felelősségre vonás alól a vezetőt, ha kiderül, hogy a nap pont a lámpára sütött: „A KRESZ rendelkezéseiből teljesen nyilvánvalóan kiderül, hogy mindenkinek törekedni kell arra, hogy biztonságosan vezessen.” Úgy folytatta: „Mindig a látási, forgalmi viszonyoknak megfelelően kell közlekedni, be kell tartani a forgalmi utasításokat, és értelemszerűen ebből az is kiderül, hogy kellő figyelemmel is kell közlekedni.” Kiemelte:

Tehát ha valami az észlelésemet nehezíti, például éjszaka, eső, vagy a szemembe sütő a nap, akkor még óvatosabban kell közlekednem.”

„Nagyon sokszor bűnügyben már hallottam, hogy jaj, hát éjszaka volt, sötét ruhában volt a gyalogos, esett az eső, azért nem láttam. Ezek nem mentesítő körülmények. Figyelni kell. Ez a villamosvezető tekintetében is igaz. Még óvatosabban kellett volna mennie.”

És hogy a közlekedési ügyvéd mit gondol a mulasztásról? Szerinte „ez egy szabálysértés, aminek munkáltatói oldalról lehet következménye, a munkajog szabályai szerint.”... „Meg a rendőrség indíthat szabálysértési eljárást, ha akar” – teszi hozzá.

Dr. Herpy Miklóst a következményekről is kérdeztük, amivel kapcsolatban a válasza az volt, hogy „a munkaügyinél kéne ismerni a munkaköri leírást, a munkaköri elvárásokat, de legrosszabb esetben még fel is mondhatnak neki, mert lássuk be, itt egy hajszálon múlt, hogy nem történt nagyon komoly baleset.”

De ezek csak feltételezések. Kérdéses, hogy volt-e már korábban kihágása a villamosvezetőnek. De ez itt egy durva figyelmetlenségnek tűnik számomra a villamosvezető részéről”

– jegyezte meg.