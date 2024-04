Erősen rajtolt Szentkirályi Alexandra kampánystábja, messze túlteljesítették az elvárásokat (VIDEÓ)

Fotó: MTI/Lakatos Péter

Összegyűlt a szükséges számú aláírás Szentkirályi Alexandra főpolgármester-jelöltségéhez, de folytatják a gyűjtést – jelentette be Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője szombaton a Facebook-oldalán megosztott videójában.

Hidvéghi Balázs, aki egyben Szentkirályi Alexandra kampányfőnöke is, azt mondta, aktivistáik jelzése szerint bőven meg is haladták a szükséges ötezer aláírást. A politikus mindenkinek megköszönte a támogatást, majd hozzátette, hogy most összesítik az íveket, és szombat délután le is adják azokat a Nemzeti Választási Irodában.

A munka azonban folytatódik, folytatjuk az aláírásgyűjtést, standolunk, kopogtatunk, járjuk a kerületeket, mert Budapesten változás kell”

– fogalmazott a politikus.

Ezzel párhuzamosan Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója Facebook-videóban tette közzé, hogy a kormánypártoknak mindössze néhány óra elég volt, hogy összegyűjtsék az európai parlamenti választáshoz szükséges 20 ezer aláírást.