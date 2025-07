Menczer kegyetlenül beleszállt Majkába: „Ilyen primitív, álszent, ostoba, a másikat teljesen hülyének néző szöveget ritkán olvasok”

A politikus azt is nehezményezi, hogy Majka az energiafüggőség és külpolitika kérdésében is „ostobaságokat beszél”, miközben szerinte „semmilyen képessége nincs” megítélni ezeket az ügyeket. „Az orosz medvével nem barátkozunk »ennyire«, hanem onnan vesszük a földgázt és a kőolajat” – fogalmazott, hozzátéve: a zenész nyilatkozatai nem művészi szabadságot, hanem „gyomorforgató hazugságokat” jelentenek.

A poszt végén Menczer személyes szinten is élesen támadta Majkát: gyávának nevezte, amiért még most sem meri nyíltan vállalni, hogy Magyar Péter támogatja. Zárásként kijelentette: „Jövőre nagy fölénnyel megnyerjük a választást, és a miniszterelnök továbbra is az általad kivégzett Orbán Viktor lesz. De ne aggódj, ez neked jó hír. Gazdagodhatsz tovább.”