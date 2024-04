A mesterséges értelmetlenség

Nyitókép: Shutterstock

„This is the way the world ends / Not with a bang but a whimper” („A világ így ér véget / Nem bumm-mal, csak nyüszítéssel”) – jutnak eszembe T. S. Eliot épp egy évszázaddal ezelőtt írt keserű sorai. Épp akkoriban is egy világrendszerváltás korszakában járt az emberiség, ahogy most is. A világunk most is változik: a régi véget ér, egy másik születik, már benne is járunk az újban. És tényleg nem jár nagy bummal a változás, nyüszítés helyett is talán inkább nyafogással, nyünnyögéssel, infantilis cukiskodással és agyzsibbasztó acsarkodással – mind-mind a közösségi hálókon, amiken a mesterséges értelem segítségével generált tartalmak épp elmosnak minden határvonalat valóság és fikció, tények és hazugságok, egyedi emberi alkotások és digitálisan generált végtelen tartalomcunami között.