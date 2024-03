Vona Gábor: Magyar Péter olyan, mintha egy Netflix-sorozatnak lennénk szemtanúi

Vona Gábor a napokban hívta vitázni Magyar Pétert. Arról beszélt: „Érdeklődéssel figyelem a megnyilvánulásaid, ahogy azt is, ahogy az ellenzéki pártok egymásra licitálnak érted, hogy a hirtelen jött népszerűségedet becsatornázzák, és azt is, hogy a kormány mekkora erőket mozgat, hogy bohócnak állítson be” – fogalmazott Vona Gábor, majd hozzátette: „A 2RK az értelmes és konstruktív vita híve. Várjuk Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc válaszát, és minden bizonnyal fogunk vitát folytatni a Mi Hazánk, a Momentum vagy a többi párt vezetőivel. Egészen az elmúlt napokig nem gondoltam, hogy a te ügyedben nekünk bármit mondani kellene, úgy voltunk vele, majd eldől, mit is akarsz és tervezel pontosan.”