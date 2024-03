És itt, ebben, most mutatkozik meg igazán a honi »szaksajtó« intellektuális renyhesége, az évtizedes léptékű tunyaság. Az egy dolog, hogy a magyar »újságírók« egybites, szánakoztatóan öngyarmatosító »kérdései« (»Ugye szerinted is jó játékos Szoboszlai, ugye, igaz, légyszi, mondd, hogy igen!«) már Jürgen Klopp szintjén mémesednek [1], az meg egy másik, hogy ezen kívül van-e más mondani- és kérdeznivaló, és ha igen, az micsoda. Prágában például azt sikerült kiizzadnia magából a meccs előtti sajtótájékoztatón kérdező »kollégának«, hogy vajon kezdeni fog-e Dominik, vagy inkább a hétvégi City elleni rangadóra tartogatja őt a szakvezetés. Klopp el/lenéző félmosollyal csak annyit válaszolt: »nyilván te is tudod, hogy ezeken a sajtótájékoztatón soha nem beszélünk a felállásról.« Nyilván.”