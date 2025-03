Gyengék, túlfizetettek, a múlt hibái – sajátjait kritizálta a milliárdos klubtulajdonos

Mondják, hogy haldokló oroszlánba nem rúgunk, Sir Jim Ratcliffe mégsem fogta vissza magát, amikor a minap a Manchester Unitedről beszélt a BBC Sport interjújában. Az Ineos vegyipari cég milliárdos tulajdonosa tavaly potom 1,3 milliárd fontért szerzett 28,94 százalékos tulajdonrészt a patinás futballklubban, emellett a cégcsoport a játékosmozgásokért felelős területet is átvette. A szurkolók ennek nyomán elkezdtek bizakodni, hogy végre pozitív fordulat állhat be több téren is, ám egyelőre csalatkozniuk kellett: a várva várt sztárigazolások is elmaradtak, és az eredmények is minden eddiginél lesújtóbbak (még az Arsenal elleni vasárnapi bravúros döntetlennel is csak a 14. helyre lépett előre a csapat).