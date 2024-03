Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

„Sötét sikátor helyett a Központi Nyomozó Ügyészség épülete előtt vártam Magyar Pétert, és most be kellene számolnom arról, hogy mit mondott kilépve a kihallgatásáról. Azonban tekintve, hogy a túlhájpolt napszemüvegmodell semmi érdemlegeset nem mondott, egy kicsit inkább személyeskednék. Már csak azért is, mert maga Magyar mint jelenség annyira fel tudja dühíteni az embert, hogy attól még azt sem hallja, hogy Rogán mit suttog a fülébe.

Beszélhetnék én Magyar viselt dolgairól, arról, hogy mik derültek ki házasságáról, de ugyebár igazi bátor férfihoz méltóan az önjelölt Navalnij azzal kezdte felszólalását mindezek kapcsán, hogy mindenkit beperel, aki erről ír, és száz jogász áll a háta mögött. Persze, pro bono alapon. Ingyen, mert ő a messiás…

Mivel tudjuk jól, hogy a sajtóperek hogy működnek, ezért inkább eltekintek a tényektől, és leírom azt, hogy mit gondolok erről a (szerkesztőségünk elhatárolódik kollégánk trágár megnyilvánulásaitól, ezért az itt következő 23 sort töröltük).

…szóval, nehéz nyugton maradni, nehéz megfogalmazni azt, hogy mit gondolok erről az emberről (?). Arról, aki perrel fenyegeti volt feleségét, és a sajtót, ha olyat írunk róla, ami neki nem tetszik. Arról, aki barátairól, volt szerelméről titokban hangfelvételt készít, arról, aki nem törődik azzal, hogy milyen hatással lesz a hisztikampánya a gyermekeire, csak az érdekli, hogy megkapja a tizenöt perc hírnevet.”