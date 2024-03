Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

„A hírek szerint, a béke két apostola egy órán át gyúrta egymást. És bizony ennek a diszkrét politikai légyottnak, ennek a kézfogónak hozománya is van. Igaz, a hozomány faék egyszerűségű. Lázasan építgetik egymás politikai imázsát, leginkább is a saját falkájukban. A Fidesz szavazói az égre tekintettek és felhördültek örömükben, amikor Trump kimondta, Orbán a főnök. Az a trumpi mondat, hogy Orbán a legokosabb, kábítószerként hatott a fideszesekre, máig tartó extázis lett a vége. Orbán hálából a béke turbékoló angyalának nevezte a másik hazafit. Ha Trump lesz az elnök, ami Orbán szerint ezer százalék, azonnal kitör a világbéke. Ukrajna feltétel nélkül megadja magát. Újra lesz közös magyar-orosz határ. Az örök életére megválasztott Putyin és Trump egymás nyakába borul. Úgy fogják egymást csókolgatni, mint Brezsnyev és Honecker a Fidesz 1990-es választási plakátján. Ahogy két érett diktátorhoz illik.

Eddig a mese, de nézzük a rögvalóságot. Orbán március 15.-én, a Trump látogatáson felizgulva, nagy levegőt vett és hadat üzent szövetségeseinek. Nem kertelt, nem beszélt mellé, egyenesen a világ szemébe vágta, június 9.-én nem állunk meg Schwechatnál, mint ’48-ban. Bizony mondom néktek, el fogjuk foglalni az EU-t, vagyis Brüsszelt. Most tekintsünk el attól az apróságtól, hogy normális ember, pláne, ha miniszterelnök, nem szokott hadat üzenni 26 EU tagállamnak, vagyis a szövetségeseinek. Az világos, mint a nap, hogy Orbán a vármegyékkel, a főispánokkal a Horthy korszak hangulatát akarja visszaidézni. Most aztán sikerült, mert minden vicces magyarnak az a vicces eset ugrik be, amikor Horthy ellentengernagy, akinek se tengere, se hadiflottája nem volt, a Kárpát medencéből hadat üzent az Egyesült Államoknak. Ha már Horthynak se tengere, se flottája nem volt, lássuk mi van a Brüsszelnek hadat üzenő Orbán tarsolyában? Van 21 EU parlamenti képviselőnk, ezek közül 13 fideszes. Ők itthon kormánypártiak, de Brüsszelben függetlenek, mert a Néppártból való kisöprésük után egyetlen frakció sem akarja befogadni őket. Nos, ők 13-an a fő hadtest. Magukon kívül senkire sem számíthatnak. Szavazati erejük a több, mint 700 fős EU parlamentben nem éri el a 2 százalékot. Semmi baj, ott van még a tarsolyban a magyar gazdaság átütő ereje. Igaz, hogy a magyar gazdaság teljesítménye a Fidesz 14 éves kormányzása alatt igen gyenge kezdés után látványosan visszaesett, de ez nem zavarja Orbánt. Szerinte Magyarország gazdasági nagyhatalom. Igaz, az EU GDP-nek alig 1 százalékát kitevő magyar gazdasági teljesítmény is az államilag agyonfinanszírozott összeszerelő üzemeknek köszönhető. De bőven elérhetjük a bűvös 2 százalékot is, ha a normális európai országokból kitiltott akkumulátorgyártók és akku hulladékfeldolgozók mind-mind, jó nagy állami támogatással hozzánk települnek. Annak is kifejezetten örül Brüsszel, hogy a kínai autógyárak idetelepítésével a Kínai Kommunista Párt üzemei beteszik a lábukat az EU-ba. Innentől a kínai autók európai termékként fognak az EU autógyáraival – ugyanazokat a jogokat birtokolva – konkurálni.”