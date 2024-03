Ami feltűnt: professzionális kamera, komoly mozgáskiegyenlítő kézi állvánnyal. Mivel láttam már egy-két videós felszerelést, feltűnt, hogy profi a cucc. Pillanatok alatt nyilvánvalóvá vált: az operatőr nem véletlenül sodródott oda, a provokáció hatásait érkezett megörökíteni. Azért kezdett helyet csinálni magának, mert arra számított, hogy erőszakos jelenetek következnek. Nem következtek. Néhány jelezték, hogy vegyék le a táblákat, mert látni akarnak, meg ne dumáljanak a műsor közben, mert hallgatni akarják a művészeket.

Kis kitérő: tükröket nem értettem; lehet, hogy el akarták vakítani vele a miniszterelnököt vagy elterelni figyelmét, de ehhez talán nem a kivetítő elé kellett volna állni, ahonnan nem látni rá színpadra, ez ugyanis a tudomány jelen állása szerint visszafelé is igaz, őket sem látni onnan. Persze lehet, hogy valami meta üzenete volt, ami nekem valamiért nem jött át.

A tüntetők a miniszterelnöki beszéd egy-egy gondolatát is hangosan kommentálták, de látható volt, hogy alapvetően nem tudtak mit kezdeni a helyzettel, nekem néha úgy tűnt, sok mindennel bizony ők is egyet kellett, hogy értsenek. A körülöttük állók is csak oda-odaszóltak, komoly feszültség az egész műsor alatt nem volt. Én egy ponton pár méterrel arrébb mentem, mert nem őket hallgatni jöttem.

A végén, kifelé menet hallottam kisebb kiabálást, de számomra inkább úgy tűnt, az egy másik, hevesebb vérmérsékletű csapat volt, akik kifejezetten provokálták az ünnepi műsor végén távozókat, a tömeggel szemben állva akadályozták a haladást és láthatóan provokatívan viselkedtek, beszólogattak a távozóknak.

Azt gondolom, ez az egész inkább a kameráknak szólt, nem értem mi másért jöttek volna. A legjobban talán egy idősebb úr foglalta össze a helyzetet: menjenek inkább a saját gyűlésükre, ne ide.”