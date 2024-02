Ilyen nyilvánvaló hazaárulást talán még a momentumos kiscsajoknak sem sikerült elkövetni Brüsszelben, amit most itthon (nekünk legalább is ez az otthon) elkövetett a magyar dollárbaloldal. Akiket eddig dollárbaloldalnak ismertünk, mára szimpla amerikai talpnyalók, hazaárulók lettek. Biden pici pincsijei, akik már nemcsak a derekukat adták be csekély dollárért cserébe, hanem eladták a hazájukat, az elveiket. Mindent elárultak, nemcsak a szavazóikat, hanem az őseiket, azokat a magyar harcosokat, akik a történelmünk során a magyar szuverenitásért, a függetlenségünkért az életüket adták. Ezek szimplán árulók, akik kétrét görnyedve alázták meg magukat az amerikai helytartó előtt.”

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP