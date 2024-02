Potápi: A hálózatépítés lesz az idén a nemzetpolitika kiemelt célja

A idei évben a nemzetpolitika középpontjában a határon túli magyarság hálózatainak fejlesztése és koordinálása lesz – jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára hétfői sajtótájékoztatóján. A politikus felidézte: tavaly novemberben a Magyar Állandó Értekezlet novemberben arról döntött, hogy 2024 az „együttműködő nemzet éve” legyen, ennek szellemében hirdeti meg az idei programokat a nemzetpolitikai államtitkárság. Kiemelte,

az együttműködés különösen fontos most, amikor a világban egyre nagyobb káosz uralkodik.

Az államtitkár szerint két legfontosabb cél, hogy minél több emberhez, különösen a fiatalokhoz el tudják vinni a nemzetpolitika ügyét, valamint az, hogy minél az, hogy minél több határon túli magyarnak tudják biztosítani a szülőföldön maradást. Az idei év három jelszava ezért: „támogató közösség”, a „megtartó szülőföld”, és az „együtt a nemzet”.

A határon túli magyarság „hálózatosodásának” szempontjából kiemelten fontosak az oktatási intézmények, az önkormányzatok, a sportegyesületek, valamint a média is.

Az államtitkárság idei programjai is elsősorban ezeket a szervezeteket célozza meg. Idén is folytatódik a Szülőföldön Magyarul Program, amelynek keretében tavaly több mint 220 ezer fiatalt támogattak. A Kőrösi Csoma Program és a Petőfi Programok is folytatódnak, előbbi keretében már ki is választották azt a 25 fiatalt, akik 9 hónapot tölthetnek a magyar diaszpóra közösségekben.

Az államtitkár szerint kiemelt helyen kezelik a kárpátaljai magyarság helyzetét is.

A háború kezdete óta egyetlen programot sem szüntettek meg,

sőt azon dolgoznak, hogy bővítsék azokat, és további programokat igyekeznek kidolgozni az ottani magyarság megsegítésére. Ennek értelmében idén is elindítják a Kárpátaljai Szociális Programot.

Kérdésre válaszolva Potápi beszélt arról is, hogy az ukrajnai gabonahelyzet a kárpátaljai termelőket is sújtja, mivel rendkívül alacsonyak a felvásárlási árak. Hozzátette

az amerikai befektetők már megjelentek ebben a térségben is, ugyan még nem akkora mértékben, mint Ukrajna többi részén.

A politikus kifejtette: az egyik legfontosabb feltétele, hogy növelni tudjuk a szülőföld „megtartó” erejét az, hogy a termőföld magyar kézben maradjon, ezért igyekeznek minél nagyobb támogatást nyújtani a határon túli magyar vállalkozóknak is. Tavaly a Megtartó Szülőföld Program keretében 3000 vállalkozót tudtak támogatni. Idén megrendezésre kerül majd a IX. Kárpát-medencei Magyar Vállalkozók Találkozója is.

Továbbá az államtitkárság támogatja az önkormányzatokat, hogy létesítsenek minél több testvérvárosi kapcsolatot is – mondta Potápi Árpád.

A programok közül a politikus még kiemelte a Határtalanul Programot is, amelynek keretében tavaly mintegy 47 ezer fiatal látogathatott el határon túli magyarok lakta területre. Ezzel kapcsolatban azt is elmondta, hogy idén felkeresik azokat iskolákat is, amelyek eddig nem jelentkeztek a programra; és amennyiben plusz segítségre van szükségük, akkor az államtitkárság igyekszik azt megadni nekik, hogy részt vehessenek programban.

Az is kiemelte, hogy az az egyik legfontosabb nemzetpolitikai program, hiszen ennek keretében az iskolások személyes tapasztalatot szerezhetnek a határon túli magyarsággal kapcsolatban.

Az államtitkár még szólt a sporttámogatásokról is. Ezek közül kiemelte a lovassportot, hiszen azon keresztül

nemcsak a sportot, hanem a lovaskultúrát is erősíti az államtitkárság.

Elmondta azt is, hogy az utóbbi időben számos sportsiker is született, a DAC a szlovák bajnokságban a második helyezett lett, a Sepsi OSK megnyerte a román kupát, a Topolya második lett a szerb szuperligában, a Gyergyó pedig megnyerte a jégkorong Erste ligát.

Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet arra, hogy a programok támogatása idén sem csökkent: nagyságrendileg továbbra is az eddigi szinten tudják támogatni a kedvezményezetteket, mint tavaly.