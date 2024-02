Nem bír magával – Gyurcsány, a baloldal örökös vezére jött, látott és mindenkibe belelőtt

Ettől függetlenül,

jelen állás szerint ő Orbán Viktor első számú kihívója. Ergo amit mond és ígér, az értelmezhető egyfajta alternatívaként a mostani kormánnyal szemben.

Szóval hiába liheg a Momentum egyes mérések szerint a DK nyakába, illetve erősödik a Mi Hazánk és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Gyurcsány Ferenc nélkül a jelek szerint nincs ellenzék.

És hát a beszéd! Arra mérget mertünk volna venni, hogy a súlyos lemondásokkal, azaz politikai felelősség- és áldozatvállalással záruló kegyelmi ügyet felhasználja majd. Arra azonban talán nem számítottunk, hogy efféle hazugságok hagyják el pártelnök úr száját: „Orbán pedofilhálózatának becstelensége mocskossá tette az Orbán-rendszer egészét”, meg hogy „Orbán Viktor az első magyar pedofilbarát miniszterelnökként vonul be a történelembe”. Miközben mind a citált, hálózatként azonosított Kaleta Gábor, K. Endre és V. János mind a 2010 előtti időkben kezdett karrierbe, s az Orbán-korszakban lettek leleplezve és elítélve.

A szintén idesorolt

Böjte Csaba emlegetése kapcsán pedig egyenesen ökölbe szorul az ember keze, s alighanem így tesz ennek hallatán az a többezer árva, akit a ferences szerzetes és alapítvány kihozott a nyomorból.

Gyurcsány azt is mondja, hogy a hatalmasoknak, azaz a fideszeseknek ma mindent szabad, belenyúlhatnak a gyengék fehérneműjébe, a „hatalmasoknak lehet nem kezet nyújtani a háborúból érkezetteknek”. Nos, mindkét megállapítás tételesen cáfolható, ahogy az a bődületes kifakadás is, miszerint a miniszterelnök menedéket ad a tolvajnak, szabad utat az ad a gyilkosnak, kegyelmet a pedofilnak.

Az őszödi beszéd előadója tehát továbbra is nagyokat tud hazudni, a bolsevik és a jakobinus hagyománynak megfelelően pedig sikerült ismét belerongyolnia a történelmi egyházakba, mondván, ő, az immár polgári értékeket emlegető politikus nálunk is jobban tudja, mi is az a kereszténység. Nem csoda, hiszen egy időben rendszeresen bérmálkozott, sőt, majdnem pap lett belőle. Mint Sztálinból.

Persze Gyurcsány magát és körét továbbra is a demokraták közé sorolja, miközben láthatóan nem hajlandó elfogadni, nem tartja legitimnek egy minden korábbinál elsöprőbb többséggel, mintegy három millió magyar állampolgár szavazatával megválasztott kormányzatot.

A szónok ráadásul olyanokat is mond, mint hogy „Orbán nem fifikás, hanem elárulja a Szent István óta tartó teljes magyar történelmet”, meg hogy elárulja 1956-ot és a jelenlegi szövetségeseinket. S közben Apró Antal unokája – nem tehet róla, ettől még tény – ott tapsol neki az első sorokban. Pláne, amikor férje azt taglalja, hogy a kormány már megbukott – noha még az ellenzéki szempontból igen optimista méréseket közlő Publicus Intézet szerint sem csökkent érdemben a Fidesz-KDNP támogatottsága, az ellenzéki pártoké pedig továbbra is csekély.

De mit ajánl Gyurcsány? Olyan országot, ahol minden jó, a gyermekeink szeretete összeköt, a hazánk szeretete meg összetart minket, a polgári Magyarország „közös otthonunk, ahol vigyáznak ránk, és mi is vigyázunk másokra”. Ahogy azt miniszterelnök is tette a 2006 őszén békésen tüntetőkkel.

Ja, és fizessenek a gazdagok, valahogy úgy, ahogy azt a hosszú évekkel ezelőtt megpuccsolt Botka László is javasolta. Ha már itt tartunk, kaptak az ellenzéki pártok is, nem csak a kormány:

„A vereség forgatókönyve, hogy ki kivel nem, a győzelem forgatókönyve pedig, hogy ki kivel igen. Aki most, a küzdelem küszöbén úgy akar megküzdeni a kormánnyal, hogy közben az ellenzékkel harcol, a vereséget készíti elő. Aki nem szövetséget épít, hanem szövetséget bont, az ellenfél győzelmét készíti elő.”

A következő mondat pedig alighanem a tüntetést szervező influenszereknek is odaszólt: „Aki egyszerre akarja leváltani a kormányt és az ellenzéket, az bármit is mond, a DK elnöke szerint végeredményben a jelenlegi hatalom fennmaradását segíti.” Sőt, öngyilkosságot követ el, és a kormány győzelmének nyit utat szerinte az is, aki a pártok szervezett csapata helyett lelkes civileket küld a pályára.

Tehát a hazugságokkal aládúcolt ellenzéki recept a tempót diktáló Gyurcsány Ferenc szerint a következő: se Orbán, se civilek, se vele vitázó ellenzékiek!

Ki tudja persze, hányan lesznek a hazugság kultúrája ellen felszólaló Momentum és DK közös vasárnapi tüntetésén, ám egy biztosnak látszik: a Gyurcsány-féle ajánlat több mint vállalhatatlan! Politikai és morális értelemben egyaránt gyenge produkciót láthattunk Magyarország legelutasítottabb politikusától, aki ugyanakkor láthatóan továbbra sem hajlandó lelépni a porondról, ellenben sikerült magának és a szövetségeseitől elcsaklizott figurákkal bővült csapatának egy alternatív valóságot építenie.

Mindezek nyomán, túl a felháborodáson: további sok sikert és kitartást kívánunk az orbáni kormányzás egyik legfontosabb támaszának!

