„Ne hagyjuk megtéveszteni magunkat: ma nem nemes, hanem politikai célból tüntetnek!

Zavar támadt a polgári, keresztény-konzervatív értékeket vallók között sokakban a ma esti tüntetéssel kapcsolatban.

Ez valahol érthető, hiszen az esemény azt hirdeti: »Kiállás az áldozatokért, a gyerekekért, az egészséges társadalomért«. Ki ne akarna ezekért kiállni?

De miért is tüntetnek valójában? A kegyelmi döntésben résztvevők ellen? Történt egy döntés, ami joggal háborított fel mindenkit. Hibás döntés volt. Az azt meghozó politikusok, illetve ebben tanácsadójuk is lemondott. Lemondtak, mert a családok és a gyerekek védelmét hitelesen képviselték, de ezzel a döntéssel veszélyeztették az eddigi eredményeket és a további erőfeszítéseket. Tehát ezért nem kell tüntetni.

A gyerekvédelem mellett? A miniszterelnök a botrány kirobbanását követően azonnal bejelentette az alaptörvény szigorításáról szóló kezdeményezését, már akkor, amikor ezek az influenszerek még csak felelősök keresésével voltak elfoglalva, egy körrel már akkor lemaradtak. Tehát ezért sem kell tüntetni.

A kormány ellen? Az ellen a kormány ellen, amely hazánk történetében talán a legtöbb család- és gyermekvédelmi intézkedést hozta, és most is azon dolgozik, hogy a további hibázási lehetőséget is kizárja. Tehát emiatt sem kell tüntetni.

Akkor miért? Netalán azért, mert egy EP-választási kampány és önkormányzati kampány kezdete előtt vagyunk, az ellenzéki oldal pedig helyből továbbra is gyenge, és nekik akarnak lendületet adni? Nekem inkább így tűnik. Tehát ha tüzetesebben megnézzük a mai demonstrációt elindítók névsorát, akkor közöttük felfedezhetjük a magukat a konzervatív oldallal szemben meghatározó liberális, szélsőliberális és balos véleményvezéreket, akik bármit is tett a kormány, arra szinte kivétel és gondolkodás nélkül támadással reagáltak. A demonstráció kezdeményezőihez csapódtak a hasonszőrűek, de jószándékú ideálisták is, akik talán észre sem veszik, hogy poltikai célból használják arcukat, nevüket, ismertségüket.

De ne hagyjuk magunkat megtéveszteni, ez nem a polgári értékeket, a keresztény-konzervatív szemléletet erősíti, éppen azt próbálják meg hitelteleníteni. Nem szeretnék személyeskedni, de el tudjuk képzelni, hogy a tüntetés meghatározó arcai hitelesebb, jobb család- és gyermekvédelmet hoznának? Szerintem ezt érdemes átgondolnia mindenkinek a mai esemény kapcsán, és nem beállni olyanok mögé, akik a jószándékú tömeget saját politkai eszközükként akarják felhasználni.”

Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner