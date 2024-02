„Kamuprofesszor úr befutotta a teljes kört, gratula hozzá! Gyurcsánytól az LMP-n át a Jobbikig, mindig arccal valamiféle a pozíció felé. És mi az igazán vicces? Hogy eddig Gyurcsány volt az egyetlen, aki »teljesített« is csórikám felé, még bőven 2010 előtt. Mondjuk, sok köszönet abban sem volt. Egy szégyen ez az egész, akinek ez kell, az tényleg megérdemli, hogy süllyedjen.

Oh wait, hiszen pont az történik marha régóta...

Ellenzékiként pedig tiltakozom, hogy erre a szélhámos kamugépre úgy hivatkoznak, mint az »ellenzék köztársasági elnök-jelöltje«, bár ezzel összefüggésben magával az un. ellenzékkel szemben is tiltakoznom kéne. Mert hiába akkor is a Jobbik kényszerítette rá az ellenzékre, már akkor is egy szégyen volt, hogy az meg hagyta. Na mindegy. Hátha kamuprofesszor úrnak végre sikerül, és újra be tud ülni valami pozícióba. Jobbik... Két lábon járó szégyen az egész...”