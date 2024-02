„A baloldalon sűrűsödnek a problémák.

Míg a jobboldal képes volt levonni a konzekvenciákat, vállalta a következményeket, addig a baloldal nem volt képes ugyanezt megtenni. Ugyanis két politikusukat is elítélte a bíróság, de ennek ellenére egyikük sem vállalja a tetteiért a felelősséget, nem mondanak le.

Fekete-Győr Andrást, a Momentum korábbi elnökét másodfokon egy év börtönbüntetésre ítélték egy 2018-as ellenzéki demonstráción eldobott füstgránát és az azt követő lökdösődés miatt. A büntetést a bíróság két év próbaidőre felfüggesztette. A DK-s Varju Lászlót pedig a másodfokú testület ítélte el garázdaság és a választás rendje elleni bűncselekmény és testi sértés miatt.

»Tizennyolc év alatt a baloldalon nem változott semmi, a hatalom megszerzéséért vagy megtartásáért továbbra is bármire képesek: hazugságra, erőszakra, vagy ha kell, akkor csalásra is. […] Csalóknak és erőszaktevőknek egyszerűen nincs helyük a magyar Országgyűlésben« – fogalmazott Hollik István pénteki videójában. Majd a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, nagyon helyesen, leszögezte: követelik, hogy Varju László távozzon a közéletből, és ugyanerre szólította fel Fekete-Győr Andrást is.

Korábban Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője is felszólította Varju Lászlót a lemondásra és a közéletből való távozásra. Erre a DK-s politikus pökhendi módon úgy reagált, hogy inkább Kocsis Máténak kellene eltűnnie.”

***