Büntetőeljárás indult az Újpest–Fradi meccsen megégett szurkoló ügyében

Mint arról a Mandiner is beszámolt, a vasárnapi Újpest–Ferencváros mérkőzésen az Újpest FC egyik szurkolója egy pirotechnikai eszköz miatt égési sérüléseket szenvedett. Az ATV-hez most eljutott egy levél, amelyet a 16 éves szurkoló édesanyja írt. Arról számol be, hogy

a fiú nyaka teljesen, a felső teste szórtan égett meg, de még a hasán is vannak mély égési sérülések.

Az édesanya szerint felülről eshetett a pirotechnikai eszköz a nyakába, elégett a pólója, pulóvere, és részben a kabátja is.