A Magyar Katolikus Egyház is megszólalt a kegyelmi ügy kapcsán

A református püspök ügye és a kegyelmi ügy kapcsán az msn.com megkereste a Magyar Katolikus Egyházat.

Válaszában a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) sajtószolgálata hangsúlyozta: a kegyelmi döntés az Apostoli Szentszékkel vagy a szentatyával és a katolikus egyházzal való egyeztetés nélkül született, hiszen ahhoz nem is szükséges az egyház véleményének kikérése.

Balog Zoltán szerepével nem foglalkoznak, az ő ügye a Magyar Református Egyház illetékességi és felelősségi körébe tartozik.

A pedofíliával kapcsolatban viszont határozott álláspontot képviselnek.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia korábban is hangsúlyozta, úgy most is megerősíti, hogy

a gyermekek bántalmazása, az ellenük elkövetett visszaélés súlyos bűn és bűncselekmény, történjék az bárhol”.

A Magyar Katolikus Egyház szervezetei minden tudomásukra jutott esetben a Vatikánnal együttműködve a világinál szigorúbb szabályok alapján folytatják le vizsgálatukat – írták.

Közölték továbbá, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából az általa fenntartott Katolikus Pedagógiai Intézet néhány éve nemzetközi együttműködésben elindított egy gyermekvédelmi, prevenciófókuszú szervezetfejlesztési programot katolikus oktatási-nevelési intézmények számára – olvasható az msn.com-on.

