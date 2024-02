A ferencvárosi szocialisták, DK-sok rézfúvóssal akarnak szerenádot adni Baranyi Krisztinának, hogy végre szóba álljon velük

Ebből a laboratóriumból egyelőre az látszik, hogy összevissza vannak dobálva a kémcsövek, és senki nem tudja, mit kotyvasztanak bennük. Négy hónap múlva lesznek a választások, de még nem derült ki, mi lesz a felállás az ellenzéken belül. A Kulcs nevű szervezeten kívül az tűnik biztosnak, hogy Baranyit a Momentum – pedig 2019-ben épp az ő politikusukat nyomta le nagyon simán – és az LMP fogja támogatni. Nagy valószínűséggel így tesz a Párbeszéd is, de épp nemrég írt a párt helyi képviselője, Árva Péter egy Facebook-posztot arról, hogy hivatalos döntés még nincs az ügyben.

S nagyon érdekes a Magyar Kétfarkú Kutya Párt helyzete, hiszen kézenfekvő lenne, hogy teljes mellszélességgel kiállnak Baranyi mellett,

hiszen a társelnökük, Döme Zsuzsa Suzi alpolgármester, és egyébként is nagyon jó kettejük viszonya. Viszont épp a napokban jelentette be a Kutyapárt, hogy már nem tartják polgármesterjelöltjüknek a Belvárosban Juhász Pétert, mivel a Momentum is beállt mögé. Ha pedig következetesek akarnak maradni, akkor Ferencvárosban is vissza kell vonniuk Baranyitól a támogatásukat, erre azonban a jelen pillanatban kevés az esély, inkább bevállalják azt, hogy emiatt támadhatóak.

Ennél azonban sokkal komolyabb az a csata, amely a polgármester és az MSZP-DK között zajlik hosszú ideje. Torzsa Sándor a minikoalíció vezetője az elmúlt napokban több posztot közölt a Facebook-oldalán. Ezekben leírta, hogy az elmúlt évben háromszor kezdeményeztek egyeztetést a polgármesterrel - a tavaly novemberi ülésen ezt nyilvánosan is megtették napirend előtti felszólalásban -, de Baranyi válaszra sem méltatta őket. Decemberben újra próbálkoztak a testületi ülésről szóló egyeztetés után, de a polgármester kijelentette, nem aktuális a kérdés.