„Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország!” – nagyobbat szólt a MIÉP-találkozó, mint egy Párbeszéd-kongresszus

Csurka István és köre 1993-ban alapította meg a MIÉP-et, miután kizárták őket a kormányzó Magyar Demokrata Fórumból (MDF). Csurka már ezt megelőzően is ostorozta Antall József kormányát, például azzal, hogy folytatták a kommunista-szocialista rendszerből érkező adósságok kifizetését, s hogy rendkívül rosszul sikerült a rendszerváltás utáni kárpótlási rendszer alkalmazása.



Csurka szerint az MDF túl puha volt, ráadásul kokettált a Szabad Demokraták Szövetségével (SZDSZ). Pártelnöki ambícióit sosem rejtette véka alá Csurka, de alul maradt az akkori kormányfő-pártelnök Antall-lal szemben. Állítólag nem tiszta versenyben.



Ezt követően előbb megalakította az MDF-en belül a Magyar Igazság Nemzetpolitikai Csoportot, ez azokat az országgyűlési képviselőket foglalta magába, akik nem ratifikálták az ukrán-magyar alapszerződést, mindeközben létrehozta a Magyar Út Körök mozgalmát is, majd kizárását követően látott neki a pártalapításnak. 1994-ben nem sikerült a parlamentbe jutás: 1,6 százalékot értek el. 1998-ban viszont megugrották Csurkáék az ötszázalékos parlamenti küszöböt, s egyes ügyekben kívülről (konstruktív) támogatták az első Orbán-kormányt. Lásd: státusztörvény. A NATO-tagságot viszont hevesen ellenezték, ahogy az európai uniós csatlakozást is. 2002 után a MIÉP nem tudott bejutni a Tisztelt Házba.



Négy évvel később szövetségre léptek a Jobbikkal és a Kisgazdákkal. Csurka István 2012. február 4-én hunyt el Budapesten. Temetésén több ezren búcsúztatták a Fiumei Úti Sírkert '56-os hősök parcellájában. 2013 januárjában a korábban a Jobbik parlamenti frakcióját erősítő két képviselő, Endrésik Zsolt és Rozgonyi Ernő bejelentette, hogy csatlakoznak a MIÉP-hez, ezzel a radikális párt 11 év után ismét rendelkezett parlamenti képviselettel, még ha a házszabályok értelmében frakciót nem tudtak alakítani.