Ránk kényszerítheti Brüsszel az LMBTQ-párok örökbefogadási jogát? Szakértőt kérdeztünk!

Szikra szerint

régóta van törekvés arra, hogy így vagy úgy ráerőltessék a tagállamokra az azonos neműek házasságát, örökbefogadását.

Eleinte ez valóban csak a lopakodó módszerrel történt, azaz az Európai Unió Bírósága olyan jogértelmezéseket állított elő, amelyek abszurd módon a szabad mozgás jogából vezették le, hogy minden tagállamban el kell ismerni az ilyen kapcsolatokat. „Láthatóan azonban ezzel a módszerrel nem érte el a célt a brüsszeli progresszív lobbi, így most egy másik megoldással próbálkoznak. Ami itt érdekes, hogy a kezdeményezés az EP felől érkezik, miközben e testületnek nincs jogszabály-kezdeményezési joga. Ahhoz tehát, hogy ebből bármi is legyen, a Bizottságra kell nyomást gyakorolniuk, mert ők nyújthatnának be ilyen javaslatot” – részletezte a szakértő.

Hangsúly az alkotmányos védelmen

Mekkora az esélye annak, hogy Magyarországra kényszerítik az LMBTQ-párok örökbefogadási jogát? – vetettük fel.

„Úgy vélem, ez rajtunk múlik.

Magyarország Alaptörvénye, törvényei világosan fogalmaznak: a házasság egy férfi és egy nő szövetsége, gyermekek örökbefogadására pedig elsősorban házasoknak van lehetőségük.

Hasonlóképp, az uniós jogi helyzet is világos: a családpolitika nemzeti hatáskörbe tartozik. A jog tehát magyar és uniós szinten is garantálja hazánknak a saját álláspontja fenntartását ebben a témában, így a mi feladatunk és felelősségünk betartani ezeket a szabályokat, és megvédeni őket a támadásoktól. Számítani kell arra, hogy egyre erőszakosabb módszerekkel érkeznek majd ilyen és ehhez hasonló nyomásgyakorlási kísérletek, mellyel szemben fel kell lépni.”

Magyarország koránt sincs egyedül

Az Alapjogokért Központ elemzője rámutatott: Magyarország korántsem egyedül védelmezi a hagyományos családmodellt, a közép-európai országok nagy többsége ugyanebben a cipőben jár, többek között a lengyel, a szlovák és a bolgár alkotmány is férfi-nő kapcsolatként rögzíti a házasságot, de több más tagállamban, mint Olaszország és Csehország, alkotmányos helyett törvényi rendelkezés rögzíti ugyanezt. Az örökbefogadás tekintetében is hasonló a helyzet:

néhány kivétellel a közép-európai országok, valamint Olaszország, összesen 10 tagállam nem teszi lehetővé az egyneműeknek az örökbefogadást.

Itt meg kell jegyezni: ha valamiképp eléri az EP, hogy a javaslata jogszabály legyen, számos ország alkotmányával, illetve törvényeivel szembekerülhet az uniós jog, ami komoly vitákhoz vezet majd. A nemzeti alkotmánybíróságoknak nagy szerepük lesz ebben az esetben, mert nekik lehetőségük van az alkotmányos identitás védelme érdekében megtiltani az ilyen szabályok alkalmazását, mutatott rá az elemző.

Szikra Levente szerint a progresszív lobbi részéről eddig főként bírósági jogértelmezéssel és politikai nyomásgyakorlással próbálkoztak. „Utóbbi körbe tartozik az is, amikor el próbálják hitetni, hogy ez valamiféle elkerülhetetlen fejlődési pálya, amire előbb-utóbbi mindenki rálép.

Az EU Bírósága eddig egy román és egy bolgár ügyben hivatkozott arra, hogy a szabad mozgás jogából következően el kell ismerni a más tagállamban létrejött családjogi viszonyokat”

– húzta alá az elemző.

