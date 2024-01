Parádés volt ez a hét, de tényleg – a lesajnált, „krumplizabáló” fideszes „birkáknak” gyakorlatilag mindenben igaza lett

Aki annyira elnyomja a homoszexuálisokat is, hogy a szintén eheti hír szerint nyolc év alatt suttyomban több mint háromszorosára nőtt körükben a gyereket nevelő párok száma; továbbá aki olyannyira ellehetetleníti a „felvilágosítást”, hogy a Háttér Társaság most is épp kiskorúakat toboroz a Sokszínű Gyermekkor nevű projektjéhez. Ha még ebben a „homofób rezsimben” is ez a tendencia – ideértve azt is, hogy 2023-ban az 1 százalékos felajánlások nyomán a „Szivárványcsaládokért Alapítvány” lett a legtámogatottabb közfinanszírozású, kifejezetten családokkal foglalkozó civil szervezet Magyarországon –, akkor

tekinthető-e birkának az, aki úgy véli, a Cseh Katalinok győzelme esetén itt végképp egészpályás letámadás érkezne genderügyben?

Különös tekintettel az új lengyel köztévé vízkeresztkor sugárzott LMBT-propagandájára (hacsak nem nevezzük objektív ismeretterjesztésnek az LMBT-mozgalom zászlajának büszke lobogtatását).