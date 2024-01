„Egy foglyul ejtett állam elnöke.

»Valóban? Ön végülis melyik emirátus elnöke? – tette fel a kérdést Macron egyik követője.«

Hát egy foglyul ejtett államé, amely még mindig azt hiszi, hogy a laikus szabályok szerint éli az életét, miközben kőkemény identitások alakítják a sorsát. Ezeknek az identitásoknak a demokrácia csak egy busz, amire fel és le is lehet szállni! Az arab szöveg, ahogy a segély sem a gázaiaknak szól; belpolitikai céljai vannak: bevándorló szavazatok. Érdekes, hogy a római birodalom, hogy lett szép lassan a hadsereg foglya, most pedig a lassan épülő új Róma (EU) miként lesz a bevándorlók foglya. Ezen legkésőbb ‘24-ben neked is el kell gondolkodnod.”

