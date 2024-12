Nyitókép: MTI/AP/Pool/Szputynik/Kreml/Pavel Bednyakov

Az Aif.ru arról ír, hogy Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő leszögezte: Vlagyimir Putyin újévkor és karácsonykor is

gratulálni fog külföldi vezetőknek, kivéve a barátságtalan országok vezetőinek, ahova Magyarország is tartozik, de ki tudja!

Ugyanakkor hozzáteszik: bár az orosz elnök nem küldött újévi üdvözletet az Egyesült Államoknak és nyugati országok vezetőinek, 2022-ben és 2023-ban Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Aleksandar Vucic szerb elnök, vagy a világ korábbi vezetői, például Nicolas Sarkozy volt francia elnök és Gerhard Schröder volt német kancellár kapott gratulációt.

Peszkov ezúttal is pontosított: az orosz elnök most is boldog új évet fog kívánni néhány barátságtalan ország népének.

Sőt, mint kiderült Putyin a grúz és ukrán népeknek is gratulál majd,

tudtuk meg.