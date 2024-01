Karácsony volt főtanácsadója a lengyel kampányban is feltűnt

„Az Akcja Demokracja (Demokratikus Akció) Korányiék bevallása szerint arra kapott pénzt tőlük, hogy »szélesítse az állampolgári bevonódást és ösztönözze a demokratikus részvételt«. A Fundacja Inicjatywa Wschód (Keleti Kezdeményezés Alapítvány) a klímapolitikában kapott felvilágosító jellegű feladatot, és azért is pénzelték őket, hogy elősegítsék a fiatal lengyel nők demokratikus eljárásokban való részvételét. Hasonló okra hivatkozva finanszírozták külföldről az Ogólnopolski Strajk Kobiet (Nők Országos Sztrájkja) nevű alapítványt is. A Fundacja Liberté! (Szabadság Alapítvány) kimondottan arra kapott pénzt Korányiéktól, »hogy Fordulópont nevű kampányával mobilizálja a lengyel állampolgárokat a 2023-as parlamenti választáson való részvételre«. Gyakorlatilag ugyanezért fizették külföldről az Odważysz Się (Mersz) nevű csoportot is. Külön csapat intézte a fiatalok mobilizálását, nyilván a balliberális oldal érdekében. A Stowarzyszenie 61 (61 Egyesület) egyértelműen a fiatalok közösségi médián keresztül történő »informálását és mozgósítását« segítette elő a Korányi-féle adományból. Ahogy Magyarországon, úgy itt is egy külön jogi egységet, a Lubelski Osrodek Samopomocy (Lublini Önsegítő Központ) nevű NGO-t hizlalták fel pénzzel azért, hogy a választások szabályos, átlátható és fair lebonyolítását ellenőrizze” – sorolja a Magyar Nemzet.