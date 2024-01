Gálvölgyi odaszúrt noÁrnak és Nagy Ervinnek (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner már beszámolt, Gálvölgyi János az Újbudai Nagykávéház című műsor vendége volt, ahol a májusi, életveszélyes állapotából való felépüléséről beszélgettek, de szóba került az ország jelenlegi helyzete is.

A színész ugyanakkor nem kímélte sem Sztárbox, sem a Farm VIP című műsort sem, illetve azt is elmondta, mit hiányol a televízióból manapság.

„Tehetséges kollégáim be sem jutnak a tévébe”

Gálvölgyi János a beszélgetés során kijelentette, hogy

a pályakezdő kollégái szerinte jóval nehezebb helyzetben vannak, mint annak idején ők voltak.

„Olyan tehetséges kollégáim vannak, akik be sem jutnak a tévébe. Ha be is jutnak, elmennek a farmra zabot hegyezni, vagy a dzsungelbe bogarat enni”

Majd azzal folytatta, hogy „az én korosztályomban minden héten háromszor voltunk valamilyen tévéjátékban. Ma nem készül tévéjáték. Helyette készül a Nagy Ő, akiért tripla szájú asszonyok versengenek!

Megáll az ember esze, hogy ez a magyar kultúra!

Vagy jobb nevű kollégáim bokszolnak… Hát el tudja azt képzelni, hogy a Somlay Artúr és a Csortos Gyula bokszolnak, vagy elmennek a Farmra?” – tette fel a kérdést a színész.

Örülne, ha a kultúra nagyobb teret kapna

A Sztárbox kapcsán Gálvölgyi megjegyezte, hogy „imádja a boxot”, és ő maga is nézte a műsort. Valamint azt is megérti, hogy egy kereskedelmi csatornának kell a bevétel, és egy ilyen műsorból az is van.

Majd arra a kérdésre, hogy milyen típusú televíziós műsorokra lenne szükség, elmondta, hogy „örülne, ha a kultúra újra nagyobb teret kapna” a képernyőn.

Ez világjelenség. Egyre jobban le van nyomva az értelmi színvonal a tévében. A közönség azt nézi, amit kap”

– húzta alá a színész.

A teljes adást alább tekinthetik meg:

