„A képmutatásversenyt a liberális-baloldali mainstream nyeri” – Deutsch Tamás a Mandinernek

Meglepetést okozott a jegybank, erősödik a forint

Habár a tervezettnél mérsékeltebb kamatcsökkentést jelentett be a nemzeti bank, aggodalomra nincs ok, mert már a 75 bázispontos mérséklés is segíthet a jegybanki hitelezés beindításában. A vártnál kisebb mértékű beavatkozás oka az árfolyam gyengülése, ugyanakkor az infláció kedvezően alakult.