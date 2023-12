Fájni fog a liberálisoknak a hazánkról szóló könyv, amit New Yorkban mutattak be

Magyarországról szóló politikai elemző könyvet mutattak be New Yorkban csütörtökön az amerikai szerző, a Counterpoint Institute elnöke, Shea Bradley-Farrell részvételével. A budapesti Alapjogokért Központ gondozásában megjelent kötet a szerző több hónapos magyarországi kutatásának eredménye, és Last Warning to the West (Utolsó figyelmeztetés a Nyugatnak) címet viseli.

Shea Bradley-Farrell – aki az Alapjogokért Központ vezető kutatójaként írta a kötetet – kifejtette, hogy a jelenlegi magyar kormányzati politikát ajánlja az amerikai olvasók figyelmébe, amely utat mutat arra, hogy miként lehet ellenállni progresszív törekvéseknek. Úgy vélte, hogy az Egyesült Államokban uralkodó baloldali ideológia magában hordozza azt a veszélyt, hogy aláássa az amerikai emberek szabadságát.

A magyar történelem pedig példát mutat arra, hogy miként lehet hódító erőkkel szemben fellépni

– fejtette ki a szerző.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a magyar történelmi tapasztalatra utalva kijelentette, hogy a magyar startégia Szent István óta állandó, ami nem engedi, hogy a különféle birodalmak beolvasszák az országot. Hozzátette, hogy

Magyarország a szuverenitásért folytatott küzdelmek során megtanulta, hogy birodalmak háborúskodása esetén mindig ütközőzónává vált, de összekapcsoltság és béke idején a Kelet és Nyugat találkozási pontjává tud válni. „Ezért utasítjuk el” a világot hódító szándékkal ismét blokkosítani vágyó új hidegháborús logikát, és az ideológiai gyarmatosítást előkészítő „woke agymosást” – fogalmazott az intézet vezetője, és az amerikai konzervatívokat arra ösztönözte, hogy fedezzék fel Magyarország konzervatív megoldásait.

Az eseményen részt vett Bryan Leib amerikai zsidó közösségi vezető, a CASEPAC politikai tömörülés vezetője, televíziós kommentátor, aki a könyv, és a magyar politikai legfontosabb tanulságai között emlegette, hogy az erős politikai vezetés képes ösztönzést és inspirációt adni a polgároknak, ami kiegészül az egység és nemzeti identitás fontosságával.

A New York belvárosának egyik klubjában tartott könyvbemutató szervezésében közreműködött a New York-i Liszt Ferenc Intézet, valamint a New Yorki Fiatal Republikánus Klubja (New York Young Republican Club) is.

(MTI)

Nyitókép: John Wreford/SOPA Images/LightRocket via Getty Images