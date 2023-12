Egy nap alatt kétszer bukott le ittas vezetéssel az ösküi sofőr

A rendőrök 2023. december 14-én este az egyik veszprémi parkolóban ellenőrzésre megállítottak egy autóst. Felmerült a sofőr ittasságának gyanúja, melyet az alkoholszondás vizsgálat alátámasztott.

Az egyenruhások a 39 éves ösküi lakost ezután további mintavételre előállították, és a vezetői engedélyét elvették.

Ittas járművezetés gyanúja miatt büntetőfeljelentést tettek, majd a szükséges intézkedéseket követően szabadon bocsátották – írja a Police.hu.

A portál közlése alapján kiderült, hogy a rendőrök nem sokkal az incidenst követően a belvárosban felfigyeltek a már ismert gépkocsira, melynek vezetője ezúttal is a korábban intézkedés alá vont férfi volt. A szonda eredménye alapján a sofőrt másodszor is előállították mintavételre. Mivel vezetői engedélyét már korábban elvették a férfitól, ezért az ittas járművezetés mellett szabálysértési eljárást is indítottak vele szemben engedély nélküli vezetés miatt.

***