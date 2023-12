„Valójában örvendeznünk kellene Francis Fukuyama amerikai filozófusnak, az előtérbe nyomuló sorosista háttérbirodalom egyik legfontosabb figurájának hazánkat becsmérlő, folyamatosan rágalmazó állításain. Reméljük, az olvasók is ugyanerre az álláspontra jutnak, ha tüzetesen olvassák a lapunk mai számában megjelent elemzést, mintegy életútösszegzést. Hisz kevés ember volt a világtörténelemben, aki azzal szerzett hírnevet magának, hogy mindig eltalálta a szarva közt a tőgyét. Ha tehát olyanokat olvasunk tőle majd a jövőben is, mint az ősszel, miszerint nem érti, hogy az olyan országok, mint Magyarország, hogyan lehetnek még EU-tagok, hiszen nálunk már nincs demokrácia, és Ukrajna sokkal demokratikusabb, mint hazánk, akkor csak üdvözöljük a balfék filozófus újabb, parancsra végrehajtott, mániákus magyarszidalmazását. Fukuyama jóslatainak ugyanis köztudottan mindig az ellenkezője bizonyul igaznak. Innen nézve tehát a földkerekség lakóinak a véleménye még akkor is kedvezőre fordulhat irányunkban, ha balglobalista médiumokból tájékozódnak.

Talán Bence György filozófus látott át leginkább a szitán, amikor 1992-ben, Fukuyama a történelem végét és a liberalizmus totális diadalát vizionáló ujjongását írásos formában közzétette. Akkor azt mondta: »Ezek tankokat számlálgatnak.« Merthogy az amerikai filozófus a fals balos irracionalizmus előfutára volt. A szabadságról szóló szirénhangok, fuvolázások mögött már akkor felsejlett a nyers, kíméletlenül hatalomra törő valóság. Az, hogy a liberalizmus csak álca a tömegek kábítására, mivel kizárólag a hatalom érdekli őket, s ha nem megy szép szóval, előkerülnek hol a tankok, hol a szankciók, jogtalan uniós pénzvisszatartások. Az emberi jogokat pedig, amire rogyásig hivatkoznak reggel, éjjel meg este, annyiba sem veszik, hogy beletöröljék a lábukat.

S hogy miért is jó nekünk, ha minél több ilyen Soros-féle udvari filozófus van? Mert a baloldal tényleg komolyan vette, hogy győzött, mint a beképzelt focista, aki már akkor győztesnek hirdeti magát, amikor még el sem kezdődött a meccs, utána pedig ki akarja állíttatni és eltiltatni az ellenfelet. Fukuyama volt a prototípus. Annak az előhírnöke, hogyan lehet már a létrehozatalukkor megbukott elméletekkel, mondjuk ki, hülyeségekkel karriert csinálni internacionalistáéknál. Más szóval: a mára már tomboló baloldali irracionalizmus első sztárolt figurája volt. Nézzen csak végig magán a baloldal, mivé lett a tehetségtelenség és az intoleráns, gyűlölködő tudatlanság, pártos kontraszelekció piedesztálra emelésével. Ha nem térnek a normalitás, a racionalizmus útjára, legkésőbb jövő júniusban tényleg jól megnézhetik magukat.”

Nyitókép: ING TANG / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP