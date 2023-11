„Parasztvakítás! Legjobban talán ezzel a szóval lehetne leírni azt az állítólagos titkosszolgálati jelentést, amit Kocsis Máté fideszes frakcióvezető javaslatára a héten hoztak nyilvánosságra. Kocsis amúgy a nemzetbiztonsági bizottság tagja is, és úgy gondolom: jelentős kihasználatlan tartalékai vannak a szavahihetőség területén. Talán még emlékeznek, október 23-i Facebook-posztjában az szerepelt, hogy a Kossuth téren tartózkodik az állami megemlékezésen, miközben másnap érkezett vissza Budapestre repülővel görögországi nyaralásából. A Népszava újságírója le is buktatta Kocsist, de nagyon.

Legalább három erős érv szól amellett, hogy a nyilvánosságra hozott dokumentum sokkal inkább választási röpirat, kormányzati ijesztgetés, mintsem valós jelentés. Ha az volna, akkor ugyanis semmi szín alatt nem szabadna nyilvánosságra hozni. Mert a publikálással például a magyar titkosszolgálat forrásait, esetleges beépített embereinek az életét kockáztatnánk. Már ha vannak vagy lennének ilyenek, hiszen a dokumentum is azt sugallja, hogy a déli határon kegyetlen és vérszomjas bandák garázdálkodnak, akik bárkit lelőnek vagy átvágják a torkát, ha az érdekeiket veszélyeztetik. Nem kell Tom Clancy- vagy Fauda-rajongónak lenni ahhoz, hogy tudjuk, az életével játszik az a beépített titkos ügynök, akinek a személyét leleplezik.

A másik fontos érv, hogy nincs az a titkosszolgálati vezető, aki engedi egy valódi jelentés publikálást, hiszen abból nagyszerűen lehet következtetni a felderítési munka minőségére, mélységére, csatornáira és módszereire. Ezt pedig minden titkosszolgálat féltve őrzi. A legkevésbé sem hozza nyilvánosságra, hiszen éppen ez az, amitől ugye »titkosnak« nevezik őket, még a nevükben is benne van.

A cél egyértelmű: a jövő júniusi választásokig továbbra is forrásponton kell tartani a bevándorlók veszélyeiről szóló témát, ezzel kell riogatni a magyar közönséget. A recept jól ismert, immár nyolc éve. 2015 óta használja a gyakorlatban az Orbán-kormány. Azzal riogatnak, hogy Európa terroristákat akar ránk engedni, akik még a nyolcvanéves falusi nénikre is halálos veszélyt jelentenek. Ha nem lenne az apostoli miniszterelnökünk, akik megvéd bennünket mindettől, nekünk már régen annyi lenne. Vinnék magukkal az afgán tálibok meg az iszlám államos szírek a falusi közmunkát, a pedagógusbéreket meg a magyar állami kórházi ellátást is magukkal. Mindazt, amitől Magyarország annyira vonzó hely. Ja, és kiengednék a magyar börtönökből az összes embercsempészt is…”

Nyitókép: Kocsis Máté Facebook-oldala