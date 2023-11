Fehérbe burkolózott a Bükk (GALÉRIA)

Egészen estig havazott, s a levegő is kellően lehűlt ahhoz, hogy vasárnap reggelre kifehéredjen a táj. Az Időkép azt írta, hogy a Mátra csúcsain 0 fok közelében alakult a hőmérséklet, így vékony hótakaró is kialakult. Késő este, éjszaka pedig a Bükkben is átváltott az eső havazásba, havas esőbe.

Mint írták, a lehűléssel párhuzamosan a front északkelet felé „felpörgő” csapadékrendszere is a térségben fog tartózkodni és egy összeáramlási zóna is segítheti a csapadékképződést.

Nyitókép: Időkép Facebook-oldala