„Nem mehetek el szó nélkül két tegnapi, az ellenzéki politizálást érintő esemény mellett. Az egyik a Závecz Research »közvélemény-kutatása«, amely azt hozta ki, hogy a VÁLASZADÓK TIPPJE szerint Zugló regnáló, MSZP-s polgármestere, Horváth Csaba több szavazatra számíthat mint az általam is támogatott kihívója, Rózsa András. Érdemes észrevenni, hogy ez egy erősen manipulatív felmérés, hiszen NEM AZT KÉRDEZTÉK, HOGY KIRE SZAVAZNA (ugye egy valódi közvélemény-kutatásának ezt kellene kiderítenie), hanem hogy mit tippel. És még véletlenül sincs megjelölve, hogy ki a megrendelője a felmérésnek (én persze sejtem). Nagyon fontos lenne a maradék nyilvánosságban a helyén kezelni ezeket az úgynevezett felméréseket: ez Horváth Csaba kampánya, nem pedig komolyan vehető kutatás. Egy ilyen »kutatás« amúgy annak idején Tóth Csabát is alkalmasabb jelöltnek hozta ki, mint engem...

A másik tegnapi hír az ellenzéki pártok egy részének választási megállapodása, amelynek értelmében támogatják egymás hivatalban lévő polgármestereit az újraindulásban. Tehát Horváth Csabát is, aki ellen jelenleg is büntetőeljárás folyik a parkolási ügyek miatt és aki Tóth Csaba bukása óta – bár minden lehetősége megvolt rá – semmit nem tett azért, hogy a Tóth által régóta szövögetett fideszes, MSZP-s pókhálót lesöpörje. Sokszor elmondtam már: csak úgy lehet esélyünk a Fidesz ellen, ha meggyőzzük a választókat, hogy az ellenzék másképp csinálná a dolgokat, mint a Fidesz. Így nagyon nehéz lesz, de viseljék ennek felelősségét azok, akik ezt az alkut nyélbe ütötték!

Mindkét esetben arra bazíroznak az érintettek – elég cinikus módon –, hogy az ellenzéki szavazók »összefogást« akarnak, ami amúgy jogos igény a részükről. Erre hivatkozva egyes pártok az érintett polgárok feje felett alkudozva hoznak fontos személyi döntéseket, amelyekkel egyebek mellett életben tartanak nulla támogatottságú pártokat, és hivatalba juttatnak arra érdemtelen embereket. Aztán megpróbálják ezt »összefogásként« lenyomni a választók torkán. Ha a pártok egyezségére bízzuk, akkor az összefogás létrejöhet, de soha nem lesz belőle valódi megújulás. A pártok a legutóbbi előválasztáson a Momentum kivételével Zuglóban is beálltak a gengszter jelölt mögé, de aztán látták, hogy az ellenzéki választók erre nem voltak vevők. Van még egy előzmény, amit a figyelmükbe ajánlok: egy időközi választáson az ellenzék elbukta Szabó Rebeka képviselői helyét, mert a Civil Zugló egyesület is indított jelöltet. Most a – korábbi választásokon rendre 10-15 százalékot elérő – civilek támogatják a Momentum jelöltjét. Ha valóban érdekli most a pártokat, hogy kinek van esélye nyerni a polgármester-választáson, akkor egy dolgot tehetnek: nem Závecz úrral töprengenek ezen, hanem előválasztást tartanak. Amit egyezség híján meggyőződésem szerint akkor is meg kell tartani, ha azon Horváth nem lenne hajlandó (nem merne) részt venni.

A Fidesz által az ellenzék elé állított legnagyobb akadály (a sok közül) az egyfordulós választás. Az előválasztás lehetővé tenné, hogy ezt pótoljuk, megrendezzük magunk közt az első fordulót, hogy a másodikban olyan jelöltek álljanak ki a Fidesz ellen, akiket a választók is támogatnak. És persze, ha Horváth Csaba vagy bármely más politikus olyan népszerű, mint ahogy a Závecz kutatása mutatja, (bár emlékezzünk rá: NEM AZT MUTATJA) miért is ne vállalná ezt a megmérettetést?!”

Nyitókép: MTI / Illyés Tibor